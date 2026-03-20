Wildunfall: Bus mit Schulkindern kollidiert mit Reh

Im Landkreis Donau-Ries in Bayern kam es zu einem Wildunfall, bei dem ein Bus mit Schulkindern mit einem Reh kollidierte.

Bei Zirgesheim im Landkreis Donau-Ries (Bayern) kam es am Mittwoch der vergangenen Woche zu einem Wildunfall. Ein Linienbus kollidierte dort mit einem Reh. Die Fahrgäste, darunter mehrere Schulkinder, blieben unverletzt. Für das involvierte Wildtier endete der Vorfall allerdings fatal. Ein Jäger musste das verletzte Reh erlösen.

Wildunfall: Linienbus mit Schulkindern kollidiert mit Reh

Der Wildunfall ereignete sich am vergangenen Mittwochmorgen (11. März 2026). Bei Zirgesheim ist ein Linienbus mit einem Reh kollidiert. Darüber berichtete unter anderem die „Augsburger Allgemeine“. Nach Angaben der Polizei fuhr der Bus gegen 7.15 Uhr am Morgen auf der Donautalstraße aus Richtung Schäfstall.

Rehe sprangen von der Straßenseite auf die Fahrbahn

Vor dem Ortsschild von Zirgesheim sprangen dann zwei Rehe von der linken Seite der Straße her aus dem Graben auf die Fahrbahn. Als die Tiere versuchten, die Straße zu überqueren, kollidierte der Bus mit dem hinteren der beiden Rehe. So kam es zu dem Wildunfall.

Wildunfall: Passagiere unverletzt, Reh muss von Jäger erlöst werden

Besonders erschreckend: In dem Bus saßen mehrere Kinder, die gerade auf dem Weg zur Schule waren. Glücklicherweise blieben bei dem Wildunfall sowohl die Schulkinder als auch alle weiteren Passagiere und der 44 Jahre alte Fahrer unverletzt. Für das Reh hatte die Kollision einen weniger glimpflichen Ausgang. Der zuständige Jagdpächter musste das Wildtier aufgrund seiner Verletzungen erlösen.

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