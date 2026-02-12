Vogelgrippe ausgebrochen: Wieder Zehntausende Tiere getötet

Erneut kam es zu einem Ausbruch der Vogelgrippe, in dessen Folge mehrere tausend Tiere getötet werden mussten. In diesem Fall ist die Gemeinde Barßel im Landkreis Cloppenburg im Westen Niedersachsens betroffen. Was ist zu dem Vorfall bekannt, und welche Vorschriften gelten jetzt für das Gebiet?

Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg: Betrieb in Gemeinde Barßel muss über 20.000 Tiere töten lassen

Am Montag (9. Februar 2026) teilte der Landkreis Cloppenburg mit, dass die Vogelgrippe in der Gemeinde Barßel ausgebrochen ist. Demnach konnte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) den Erreger der Tierseuche in einem Geflügelbetrieb in der Gemeinde nachweisen.

Die Folgen des Ausbruchs sind weitreichend: Mehr als 21.500 Hühner aus dem Betrieb mussten laut Angaben gegenüber der Presse gekeult, also getötet werden. Darüber hinaus besteht nun eine Sperrzone rund um das Ausbruchsgebiet, die sich laut Landkreis über Teile der Gemeinde Barßel sowie der naheliegenden Stadt Friesoythe zieht.

Landkreis in Niedersachsen nicht zum ersten Mal betroffen

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Landkreis Cloppenburg zu einem Ausbruch der Vogelgrippe kommt. Die Geflügelpest betraf seit Oktober vergangenen Jahres insgesamt 35 Betriebe innerhalb des Landkreises. Dadurch waren über 438.000 Tiere betroffen.

Was ist die Vogelgrippe?

Die Vogelgrippe ist der umgangssprachliche Name für die Aviäre Influenza, auch „Geflügelpest“. Sie ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die primär bei wildlebenden Wasservögeln vorkommt. Es gibt eine geringansteckende Variante (LPAIV) sowie eine hochansteckende Variante (HPAIV). Letztere grassiert derzeit als H5N1 in Deutschland. Besonders nach Mutationen führt der Erreger bei erkrankten Tieren zu schweren, meist tödlichen Verläufen.

In Deutschland kommt es in jüngster Zeit immer wieder zu Ausbrüchen, die dazu führen, dass gesamte Bestände von Geflügel gekeult werden müssen. Das stellt auch eine große wirtschaftliche Belastung dar.

