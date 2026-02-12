Wildunfall: Transporter mit Säure verunglückt

Ein Reh lief vor einem LKW auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens traf eine folgenschwere Entscheidung und wich dem Tier aus. Daraufhin kippte der Anhänger des Transporters um. Der Wildunfall sorgte auf der A36 bei Blankenburg für einen komplizierten Einsatz.

Wildunfall auf der A36: LKW-Fahrer weicht Reh auf der Fahrbahn aus

Am vergangenen Montagabend (9. Februar 2026) kam es auf der A36 im Harz zu einem Wildunfall, der zur Folge hatte, dass ein Gefahrenguttransporter verunglückte. Unter anderem berichtete der MDR über den Vorfall, der sich bei Blankenburg ereignete.

Transporter mit Säure kippt um

Laut Angaben der Polizei wollte der Fahrer des LKWs einem Reh auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei kam der Transporter mit seinem Anhänger von der Fahrbahn ab. Dieser kippte dabei um. In dem Transporter befanden ich unterschiedliche Gefahrgutstoffe wie Chromsäure und Essigsäure. Die 1.000-Liter-Fässer blieben nach dem Wildunfall allerdings unbeschädigt, es lief also kein Gefahrengut auf die Straße.

Wildunfall im Harz: Stundenlange Sperrung, keine Verletzten

Nach dem Wildunfall rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften zur Unfallstelle auf der A36 aus. Um die Unfallstelle sicher zu räumen, musste die Fahrbahn noch bis zum folgenden Dienstagmorgen gesperrt bleiben. Den Angaben der Polizei zufolge gab es keine Verletzten.

