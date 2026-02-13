Fahrerflucht nach Wildunfall: 4 Wildschweine getötet

Bei Eberbach in Baden-Württemberg soll ein Fahrer vier Wildschweine mit einem Lastwagen überfahren haben. Drei Tiere überlebten nicht, eines erlösten die Beamten. Danach soll der Unbekannte Fahrerflucht begangen haben. Die Polizei ermittelt.

Lastwagen-Fahrer begeht Fahrerflucht nach Kollision mit vier Wildschweinen

Ein unbekannter Fahrer soll, vermutlich mit einem Lastwagen, vier Wildschweine bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis überfahren und teilweise tödlich verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag (10. Februar 2025) berichtete, sei der Verursacher der Kollision nach dem Zusammenstoß vom Unfallort geflüchtet. Es wird demnach von Fahrerflucht ausgegangen.

Weiterer Unfall durch Wildschweine auf der Straße

Die vier Wildschweine, von denen drei in Folge des Aufpralls starben und eines verletzt wurde, blieben daher auf der Fahrbahn liegen. Infolgedessen soll es laut Polizei zu einem weiteren Unfall gekommen sein. Denn eine 53 Jahre alte Autofahrerin musste aufgrund der Wildschweine auf der Straße anhalten. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Wagen der 53-Jährigen zusammen.

Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher des Wildunfalls. Sie ermittelt wegen Fahrerflucht sowie Sachbeschädigung.

Auch interessant