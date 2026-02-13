DJV: Umfrage für Jungjägerinnen und -jäger

Der Deutsche Jagdverband (DJV) führt erneut eine Umfrage unter Jungjägern durch. Was treibt die neue Jägergeneration an, welche Wünsche gibt es? Mitmachen können ab sofort alle Jagdschüler – online und anonym. Regelmäßig verlost der Jagdverband Gewinne.

DJV führt Umfrage unter Jungjägern durch

Im Jahre 2024 haben über 15.500 Menschen die staatliche Jägerprüfung bestanden. Das sind laut DJV fast doppelt so viele wie noch 20 Jahre zuvor. Die Jagd erfreut sich also immenser Beliebtheit. Doch was treibt die Jagdschüler an, welche Erfahrungen bringen sie mit und welche Wünsche haben sie?

Der DJV will genau das genauer wissen. Jagdschülerinnen und Jagdschüler können daher an einer mehrmonatigen, anonymen Online-Befragung teilnehmen. Ziel ist es, die Verbandsarbeit besser an den Ansprüchen künftiger Generationen auszurichten und zu zeigen, wie lebendig und vielseitig die Jagd heute ist. Der Verband verlost unter allen interessierten Teilnehmern zusätzlich regelmäßig wertvolle Preise aus dem verbandseigenen Shop.

Mehr Frauen, Jüngere Jäger: Die Trends in Jagdschulen

Es handelt sich bereits um die vierte Umfrage, die der DJV unter Jagdschülerinnen und -schülern durchführt. Sie soll vor allem Trends in der Gruppe aufdecken. So stieg beispielsweise der Anteil an Frauen in Jagdschulen zwischen 2011 und 2021 von 20 auf 28 Prozent an, wie aus der Umfrage aus 2021 hervorgeht. Gleichzeitig sank das Durchschnittsalter der Frauen in Jagdschulen von 36 auf 33 Jahre. Auch Fragen zu Vorerfahrung oder Wohngebiet spielen eine Rolle.

Die Umfrage vom DJV können Sie hier aufrufen.

