Gummistiefel – der große Test!

Wir haben alle bekannten Gummistiefel für die Jagd auf Herz und Nieren getestet. Alle Ergebnisse des großen Jäger-Gummistiefeltests finden Sie in der aktuellen Ausgabe.

Vom klobigen Funktionsschuh für Landeier zum Modeartikel: Nur wenigen Kleidungsstücken ist dieser Aufstieg so gelungen wie dem Gummistiefel. Welche Modelle es auf dem Markt gibt und was sie taugen, hat Kathleen Teegen getestet.

Gummistiefel sind für Jäger kein schmückendes Extra, sondern gehören zur Grundausstattung. Außer an extrem kalten Ansitzabenden im Winter oder zur Blattzeit habe ich meine Gummistiefel eigentlich durchgehend an.

Ursprünglich Soldatenstiefel, hat der Gummischuh eine Wandlung hinter sich und ist aus dem Jagdrevier nicht mehr wegzudenken.

Gummistiefel im Revieralltag

Durch die Vielfalt an Modellen kann sich jeder Jäger ein Paar passend zum Nutzungszweck aussuchen: rutschfeste Sohlen für Reviergänge auf unebenem oder matschigem Untergrund, Bequemlichkeit für lange Tage oder Beweglichkeit für die Revierarbeit. Eines ist jedoch Voraussetzung, wenn man lange Freude an den Stiefeln haben möchte: absolute Wasserdichtigkeit und eine gute Atmungsaktivität.

Wie haben wir getestet?

Unser Gummistiefel-Test 2026 kombiniert einen labornahen Feuchtigkeitstest mit umfangreichen Praxistests. Im Testfeld standen über zehn Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen und Materialien.Im ersten Schritt ging es um den Ersteindruck. Wie sauber ist ein Stiefel verarbeitet, wie wirken Übergänge oder riecht es auffällig stark nach Kunststoff. Ebenso haben wir Passform und Ergonomie inklusive Platz für die Hosenbeine bewertet. Dazu gehörten Fersenhalt, Abrollverhalten sowie Gewicht. Ein zentraler Punkt war, ob man schnell hinein und wieder herauskommt. Für den Feuchtigkeitstest wurden die Stiefel in einem Wasserbecken beschwert. Die Wasserhöhe lag bei etwa zehn bis zwölf Zentimetern, die Standzeit betrug zehn Stunden. Gemessen wurde die Innenfeuchtigkeit in festgelegten Intervallen. Nach dem Wasserbad wurde der Stiefel noch auf Veränderung überprüft.

Der zweite große Baustein war der Praxistest. Für den Revier-Test lag der Fokus auf typischen Situationen aus dem Jagdalltag: Matschige Wege, Sand, vereiste Flächen oder nasses Gras. Wir haben geprüft, wie rutschfest die Sohlen auf diesen Untergründen sind. Auch der Halt auf nassen Hochsitzstufen wurde getestet. Seitenhalt und Beweglichkeit des Fußes flossen ebenfalls ein. Dazu kommt die wichtige Frage für Herbst und Winter: Wie warm hält der Stiefel über mehrere Stunden?

Nicht nur gute Hunde braucht man zum Jagen. Auch Gummistiefel sind aus keinem Jägerhaushalt wegzudenken.

Den ganzen Artikel lesen Sie wie immer in der aktuellen Ausgabe.