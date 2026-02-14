Wolf im Kreis Pinneberg bei Wildunfall getötet

In der Nacht zum Donnerstag (12. Februar 2026) ist ein Wolf im Kreis Pinneberg auf der A23 bei der Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Straßenverkehr bleibt weiterhin die häufigste Todesursache für Wölfe in Deutschland

Wildunfall im Kreis Pinneberg: Wolf auf A23 getötet

Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gegen drei Uhr auf der A23. Der Wolf soll probiert haben, die Autobahn zwischen Elmshorn und Tornesch zu überqueren. Ein Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Raubtier auf der Fahrbahn nicht verhindern.

Die Polizei geht aufgrund der Größe des Tieres davon aus, dass es sich bei dem toten Wolf um ein Jungtier handelt. Um weitere Informationen über den Wolf zu erhalten, holte ein Wolfsexperte ihn zu weiteren Untersuchungen am Unfallort ab. Der Autofahrer erlitt den Berichten zufolge keine Verletzungen, allerdings wurde sein Fahrzeug bei der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das Auto musste dementsprechend abgeschleppt werden.

Wölfe im Straßenverkehr: Weiterhin häufigste Todesursache

Dass Wölfe im Kreis Pinneberg umherstreifen, ist bereits bekannt. Bereits am Mittwoch (11. Februar 2026) waren gleich zwei Wölfe in Barmstedt unterwegs. Derweil bleibt der Straßenverkehr in Deutschland die häufigste Todesursache für Wölfe, noch vor illegalen Tötungen und natürlichen Todesursachen.

