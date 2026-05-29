Bei einem schweren Wildunfall wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann stieß mit einem Reh zusammen. Später stellte sich heraus: Der Fahrer war illegal unterwegs.

Zwischen Uelitz und Sülstorf im Kreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) kam es zu einem schweren Wildunfall. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte mit einem Reh auf der Fahrbahn. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen.

Wildunfall entlarvt illegalen Motorradfahrer

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme allerdings noch ein besonderes Detail fest: Der Motorradfahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls illegal unterwegs. Demnach besaß er keine gültige Fahrerlaubnis.

23-Jähriger im Krankenhaus behandelt

Der 20-Jährige wurde in Folge des Wildunfalls von einem Rettungshubschrauber abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Das teilte die Polizei in Folge des Unfalls mit. Zu seinem derzeitigen Zustand sowie den Konsequenzen für das Fahren ohne Fahrerlaubnis gibt es derzeit keine weiteren Informationen.

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