Polizei-Einsatz in München: Betrunkener klettert in Bison-Gehege

In München brachte sich ein betrunkener Mann in eine schwierige Lage: Der 23-Jährige landete auf der Suche nach seinem Schuh in einem Bison-Gehege. Die Polizei rückte an.

In München brachte sich ein 23 Jahre alter Mann im betrunkenen Zustand in eine missliche Lage. Im Tierpark Hellabrunn sprang er seinem Schuh hinterher, den er beim Umhertreten von Steinen verlor. Dabei landete er allerdings mitten im Bison-Gehege des Parks. Er selbst rief die Polizei.

Betrunkener klettert in Bison-Gehege: Polizei rückt an

Berichten zufolge flog der Schuh des Mannes versehentlich über den zwei Meter hohen Zaun des Geheges. In seinem Zustand, der 23-Jährige soll etwa 1,5 Promille gehabt haben, machte er die wohl schlechtmöglichste Entscheidung und kletterte direkt über den Zaun in das Bison-Gehege.

Die Situation war nicht ungefährlich. Bisons können über eine Tonne wiegen, eine Höhe von über zwei Metern sowie eine Länge von 3,80 Metern erreichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern sind die Tiere zusätzlich in der Lage, Menschen schnell hinter sich zu lassen. Eine Konfrontation, in der die Tiere sich aggressiv verhalten, hätte für den Mann dementsprechend fatale Konsequenzen haben können. Der Polizei-Einsatz war dementsprechend mit einem gewissen Risiko verbunden.

23-Jähriger erleidet leichte Verletzungen

Die Bison-Herde im Tierpark Hellabrunn verhielt sich zum Glück des betrunkenen Mannes allerdings friedlich. Dieser konnte sich daher lang genug in Sicherheit bringen, um selbst den Notruf zu wählen. Die Polizei rückte daraufhin an und konnte den Betrunkenen zusammen mit dem Tierparkpersonal befreien.

Konsequenzen gab es für den Mann dennoch: Zwar erhielt er seinen Schuh zurück, zusätzlich muss er mit einer Anzeige sowie leichten Verletzungen durch die waghalsige Kletteraktion rechnen. Die Tiere und der Tierpark konnten den Zwischenfall ohne Konsequenzen hinter sich lassen.

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