In Bayern ist ein Jäger schwer an der Hand verletzt worden. Der Grund: Ein Schuss löste sich aus seiner eigenen Waffe. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

In Triftern im Landkreis Rottal-Inn (Bayern) kam es zu einem Unfall: Ein Schuss aus der eigenen Transporttasche verletzte einen Jäger schwer an der Hand. Die eigene Waffe gab am vergangenen Freitagabend (22. Mai 2026) plötzlich einen Schuss ab.

Jäger durch Schuss aus eigener Waffe schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war der 68-Jährige berechtigt, eine Waffe zu führen. Diese hatte er zum Zeitpunkt des Unfalls in der dafür vorgesehenen Transporttasche verstaut. Die Polizei stellte das Gewehr sicher, um festzustellen, wie es zu dem plötzlichen Schuss kommen konnte.

Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus

Derweil brachte ein Rettungshubschrauber den 68-jährigen Jäger nach Salzburg in ein Krankenhaus. Dort wurden seine Verletzungen an der Hand versorgt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei nicht von einem Fremdverschulden auszugehen.

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