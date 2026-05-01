Hochsitz stürzt ein: Zwei Jäger bei schwerem Unfall verletzt

Schwerer Jagdunfall: Als zwei Jäger gerade auf einem Hochsitz saßen, kippte dieser plötzlich um. Beide Weidmänner wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

In Trahütten in der Steiermark in Österreich kam es zu einem schweren Jagdunfall, bei dem ein Hochsitz mit zwei Jägern umkippte. Die Landespolizeidirektion Steiermark äußerte sich zu dem Vorfall, der sich am vergangenen Samstag (25. April 2026) gegen 18 Uhr ereignete.

Hochsitz stürzt ein: Zwei Jäger in Trahütten verletzt

Demnach befanden sich zu dem Zeitpunkt des Vorfalls zwei Jäger im Alter von 59 und 79 Jahren auf dem Hochsitz, der sich „Am Jägersteig“ in Trahütten befindet. Dieser begann plötzlich, aus bisher unbekannten Gründen umzukippen. Der 59-Jährige war noch in der Lage, von dem stürzenden Ansitz zu springen und dadurch schwere Verletzungen zu verhindern. Der ältere der beiden Jäger stürzte allerdings mit dem Hochsitz um und verletzte sich bei dem Fall schwer.

Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut Polizeidirektion fuhr kurz nach dem Sturz ein Fahrzeug an dem zertrümmerten Hochsitz vorbei. Die Jäger konnten auf sich aufmerksam machen. Die Personen aus dem Fahrzeug waren in der Lage, den Hochsitz mit Gurten vor weiterem Einstürzen zu bewahren. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr am Unfallort ein. Diese konnte den Ansitz zusätzlich sichern und den 79 Jahre alten Jäger bergen. Während der jüngere der beiden Weidmänner mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, musste der 79-Jährige via Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Graz geflogen werden. Bislang ist noch unklar, wie es zu dem Einsturz kommen konnte.

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