Hochsitz zerstört: Erneuter Angriff auf Jägerschaft?

Erneuter Angriff auf die Jägerschaft? Schon wieder wurde ein Hochsitz zerstört. Ein Jäger fand die Kanzel in Völs in Tirol. Was ist bisher zu dem Fall bekannt?

In Völs, einer Gemeinde in Tirol im Bezirk Innsbruck, kam es in der Nacht zum vergangenen Sonntag (12. April 2026) zu der Zerstörung von einem Hochsitz. Nach Angaben der Polizei wurde der Ansitz, der sich im „nassen Tal“ befand, vollständig aus dem Fundament gerissen. Das nasse Tal ist ein Naherholungsgebiet, das sich südwestlich des Ortskerns von Völs befindet.

Hochsitz in Tirol zerstört: Unbekannter Täter reißt Kanzel in Völs um

Am Sonntag fand ein Jäger den zerstörten Hochsitz in einer Böschung unter dem Fundament. Er schaltete die Polizei ein. Laut dieser entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Könnte es sich um einen gezielten Angriff auf die Jägerschaft handeln?

Ansitze beschädigt oder zerstört: Immer wieder gezielte Angriffe

Immer wieder kommt es dazu, dass Hochsitze beschädigt oder gänzlich zerstört werden. Das bringt nicht nur hohe finanzielle Schäden mit sich, sondern birgt auch große Gefahren. Wenn die Schäden nicht direkt ersichtlich sind, kann es durch gezielte Manipulationen zu Stürzen vom Hochsitz aus mehreren Metern Höhe kommen. Informationen dazu, ob auch im Fall aus Völs von einem gezielten Angriff ausgegangen werden kann, gibt es derzeit nicht. Und auch zur Identität des Täters ist bislang noch nichts bekannt.

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