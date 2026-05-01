JÄGER Talk: „Der Wolf im Revier“ mit Helmut Dammann-Tamke

Im neusten JÄGER Talk sprechen JÄGER-Redakteur Dr. Stefan Birka, Moderator Rainer Propp, der Präsident des Deutschen Jagdverbandes sowie der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., Helmut Dammann-Tamke und der Justiziar des Landesbauernverbandes Schleswig-Holstein, Hans-Heinrich von Maydell über die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht.
JÄGER Talk: Der Wolf im Jagdrecht
Über die Chancen und Herausforderungen, die die Bejagung mit sich bringt und auch darüber, welche Bedeutung einem lückenlosen Monitoring bei der Freigabe der Abschusspläne zukommt. Freuen Sie sich auf einen spannenden Talk zu einem der brisantesten jagdlichen Themen dieser Tage.