Wolf reißt Schafe in Bayern: Genanalyse überrascht mit Ergebnis

Im April wurden in einem bayerischen Dorf vier tote Schafe gefunden. Nun steht fest: Ein Wolf ist für den Angriff verantwortlich. Die Anwohnerschaft zeigt sich überrascht.

In Bächingen, einem Dorf in Bayern nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, kam es im April zu einem Angriff auf dort gehaltene Zwergschafe. Bis zuletzt ging man davon aus, dass ein Hund dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Nun gab das Landesamt für Umwelt (LfU) bekannt, dass tatsächlich ein weiblicher Wolf die Tiere riss. Das ergaben die genetischen Untersuchungen. Sowohl die betroffene Schafhalterin als auch die Anwohnerschaft zeigt sich überrascht über das Ergebnis.

Wolf in Bayern reißt vier Schafe: Anwohnerschaft überrascht

Die Indizien sprachen bisher nicht dafür, dass ein Wolf für den Angriff verantwortlich war. Stattdessen ging man davon aus, dass vermutlich ein frei laufender Hund die Schafe tötete. Die neuen Informationen sind laut Bächingens Bürgermeister Siegmund Meck allerdings kein Grund zur Panik. Er wurde bereits am vergangenen Freitag (22. Mai 2026) vom LfU über die Ergebnisse der Genanalyse informiert. Laut ihm bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr durch den Wolf.

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