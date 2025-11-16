Der Bayerische Jagdverband (BJV) berichtet über einen Personalwechsel in der Kommunikationsabteilung. Zum 1. November wechselt die bisherige Pressesprecherin Ursula Hoffmann zurück in die Politik und verlässt den BJV in Richtung Niedersachsen. Ihren Posten übernimmt ein bekanntes Gesicht: Hannah Reutter übernimmt als PR- und Kommunikationsreferentin des BJV. Schon zuvor leistete sie einen wertvollen Beitrag innerhalb des Verbands.

Bayerischer Jagdverband: Personalwechsel in der Kommunikation

Ursula Hoffmann verlässt den BJV für eine neue Aufgabe in der Politik. Zuletzt war sie als Pressesprecherin und Head of PR innerhalb des Verbands tätig. Die Diplom-Journalistin wechselt als Pressesprecherin für die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag sowie die CDU in Niedersachsen. Sie übernimmt die Sprecherfunktion für Fraktionschef und Landesvorsitzenden Sebastian Lechner. Bereits vor ihrer Tätigkeit für den BJV war Ursula Hoffmann vier Jahre lang im politischen Bereich.

Ursula Hoffmann gibt ihren Posten an Hannah Reutter ab

In seiner Mitteilung dankt der Bayerische Jagdverband Ursula Hoffmann für ihren engagierten und wertvollen Einsatz. Der Verband hatte sie demnach seinerzeit aus der Politik abgeworben und freut sich, dass ihre Expertise in dieser wichtigen Aufgabe nun der CDU-Fraktion in Niedersachsen dient.

Ihre Nachfolge tritt Hannah Reutter an, die zum 1. November 2025 aus der Elternzeit zurückkehrt und die Aufgabe der PR- und Kommunikationsreferentin des BJV bekleiden wird. Sie ist bereits seit 2021 für den Verband tätig und hatte in dieser Zeit u.a. die Chefredaktion der Verbandszeitschrift „Jagd in Bayern“ inne und diese erfolgreich weiterentwickelt. Durch ihre verschiedenen Funktionen und die langjährige Zusammenarbeit kennt sie die Abläufe ebenfalls bestens. Zudem ist Frau Reutter passionierte Jägerin und Hundeführerin und bringt somit eine hohe fachliche Expertise mit.

Bayerischer Jagdverband blickt dankbar und mit Freude auf Personalwechsel

Der Bayerische Jagdverband blickt auf diesen Personalwechsel mit Dankbarkeit für die geleistete Arbeit von Ursula Hoffmann und großer Freude über die Rückkehr von Hannah Reutter.