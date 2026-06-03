Tragischer Unfall in Österreich: Jäger stürzt in den Tod

Bei einem tragischen Unfall stürzte ein Jäger 30 bis 40 Meter in die Tiefe. Ein Notarzthubschrauber konnte den Mann noch bergen, dennoch verstarb er wenig später im Krankenhaus.

Im Gemeindegebiet von Längenfeld in Österreich kam es am vergangenen Samstag (30. Mai 2026) zu einem schweren Unfall. Im Jagdrevier “Oberried” stürzte laut Berichten der “Heute” ein Jäger über 30 Meter in die Tiefe – mit tödlichen Folgen.

Unfall auf dem Weg zu ihrer Jagdhütte

Demnach sollen drei Jäger eine Seilversicherung am Jägersteig in einem weglosen und steilen Gelände angefertigt haben. Daraufhin machten sich die Waidmänner zurück auf den Weg zu ihrer Jagdhütte.

Jäger stürzt über 30 Meter in den Tod

Einer der Männer, ein italienischer Jäger, befand sich beim Abstieg zwischen seinen österreichischen Kollegen. Plötzlich rutschte er allerdings in dem noch sehr unwegsamen Gelände ab, überschlug sich mehrmals und stürzte insgesamt über 30 Meter in die Tiefe.

Einer der österreichischen Jäger stieg zu seinem verletzten Kameraden hinab und fing an, erste Hilfe zu leisten. Gleichzeitig rief der Andere den Notruf. Durch den Absturz erlitt der Mann derweil schwerste Verletzungen.

Mann stirbt in Folge des tragischen Sturzes

Ein Notarzthubschrauber und die Bergrettung Längenfeld konnten den Jäger schließlich bergen. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Dort verstarb er allerdings aufgrund seiner schweren Verletzungen.

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