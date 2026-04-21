Jäger verletzt: Gewehr explodiert bei Schießübung

Ein Jäger verletzte sich bei einer Schießübung. Beim Drücken des Abzugs explodierte die Kammer einer Repetierbüchse, wobei der 76-jährige Waffenhalter Verletzungen erlitt. Der Mann kam ins Krankenhaus. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

In Walchsee im österreichischen Tirol kam es bei einem genehmigten Jägerübungsschießen zu einem unglücklichen Unfall. Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete über den Vorfall. Demnach fand die Übung oberhalb der Otten-Alm statt. Geplant war, dass alle Teilnehmer der Übung an insgesamt drei Ständen je zwei Schuss mit einem Gewehr abgeben. Bei der Übung kam es für einen Jäger dann allerdings zu einem unglücklichen Zwischenfall.

Jäger bei Übung in Tirol verletzt: Kammer von Repetierbüchse explodiert

Die Polizei schilderte den Vorfall demnach wie folgt: Ein 76 Jahre alter Mann hatte bereits zwei der drei Stände erfolgreich absolviert. Als er beim dritten Stand dann eine Patrone geladen und den Abzug seiner Repetierbüchse betätigte, kam es dann zum Unfall. Die Kammer der Büchse explodierte. Das Objektiv stieß dadurch nach hinten, ins Gesicht des Schützen. Der Lauf des Gewehr wurde etwa 20 Meter nach vorne geschleudert, traf allerdings der Berichterstattung zufolge keine Person.

Rettungshubschrauber bringt 76-Jährigen ins Krankenhaus

Der Schütze erlitt durch die Wucht des Objektivs Verletzungen in bislang unbekanntem Ausmaß. Ein Rettungshubschrauber holte den Mann vom Übungsplatz ab und brachte ihn in das Krankenhaus Kufstein.

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