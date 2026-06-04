Wolf nähert sich Wohnhäusern: Raubtier getötet

Ein Wolf näherte sich immer wieder einem Wohngebiet. Um Gefahr für die Menschen vor Ort zu umgehen, entschied man sich dazu, das Tier zu entnehmen. Was ist bisher bekannt?

Im Bezirk Zwettl in Österreich kam ein Wolf immer wieder nah an bewohnte Gebäude heran. Nun wurde laut dem Land Niederösterreich das Raubtier am vergangenen Dienstag (26. Mai 2026) erlegt. Berichten zufolge handelte es sich um einen Rüden, der sich im jüngsten Vorfall einem Wohnhaus näherte und sich nicht vertrieben ließ. Auch in den Wochen zuvor kam es zu Sichtungen. Aufgrund seines Verhaltens wurde die Entscheidung für die Entnahme getroffen.

Wolf in Österreich: Entnahme nach Näherung an Wohnhäuser

Aus der Pressemitteilung des Landes geht nicht hervor, wann genau es zur Erlegung kam und wer diese durchführte. Allerdings berichtete das Land, dass die Person die Erlegung fristgerecht meldete und nun genetische Untersuchungen an dem Wolf erfolgen.

Österreich passt Schutzstatus an EU-Richtlinie an

Hintergrund für die Entscheidung ist auch die aktualisierte Umgangsrichtlinie mit dem Wolf in Niederösterreich. Nachdem EU-Weit der Schutzstatus des Wolfes in der FFH-Richtlinie angepasst wurde, entschied sich das Land dazu, die regionalen Richtlinien entsprechend anzupassen. 2025 kam es bereits zu zwei Wolfsentnahmen in Niederösterreich. Noch mehr gab es im gesamten Gebiet des Landes.

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