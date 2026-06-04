Hund löst Schrotflinte aus: Frau wird verletzt

Ein Hund sorgte für einen kuriosen Vorfall: Er löste eine Schusswaffe aus und verletzte dadurch eine Passantin.

Der sachgemäße Umgang mit Waffen will gelernt sein. In den USA zeigt ein Vorfall nun, was Fahrlässigkeit für Folgen haben kann: Eine Frau wurde durch einen Schuss aus einer Schrotflinte verletzt. Diesen löste ausgerechnet ein Hund aus. Was ist passiert?

Hund löst Schrotflinte in Pick-up aus: Die Folge von fahrlässigem Handeln

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Nebraska, in einer Kleinstadt namens Scottsbluff. Mehrere Medienportale berichteten über den Vorfall. Ein Mann soll seinen Pick-up an einer Tankstelle abgestellt haben. Auf seiner Rückbank: Eine geladene Schrotflinte sowie sein Labrador Retriever.

Diese Kombination stellte sich im Nachhinein als brandgefährlich heraus: Der Labrador konnte sich auf der Rückbank frei bewegen, er soll die Schrotflinte berührt und damit einen Schuss aus dieser gelöst haben.

Frau durch Schuss am Arm verletzt

Weder der Hund noch der Mann, der sich zum Zeitpunkt des Schusses außerhalb von seinem Wagen aufhielt, wurden den Berichten zufolge verletzt. Allerdings traf der Schuss eine Frau, die an einer nahegelegenen Ampel wartete, am Arm. Sie erlitt Verletzungen, die glücklicherweise nicht lebensbedrohlich ausfielen. In den USA gelten die Waffengesetze als deutlich lockerer, dennoch ist das Transportieren geladener Waffen in Nebraska illegal. Unklar ist derzeit noch, ob der Vorfall Konsequenzen für den Waffenhalter haben wird.

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