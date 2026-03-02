Waschbär bricht in Bürogebäude von Nachrichtensender ein

Ein Nachrichtensender bemerkte, dass es im eigenen Büro zu einem Einbruch gekommen sein muss. Nun ist klar: Ein Waschbär steckt dahinter.

Ein Nachrichtensender bemerkte, dass es im eigenen Büro zu einem Einbruch gekommen sein muss. Das Team ging davon aus, dass jemand der eisigen Kälte im Winter entkommen wollte. Nun ist klar: Einen Einbruch gab es tatsächlich. Statt eines Menschen steckte allerdings ein Waschbär dahinter und sorgte als Eindringling für Schlagzeilen.

Waschbär bricht in Büro ein: Nachrichtensender geht von Einbrecher aus

Ein vermeintlicher Einbrecher in die Büroräume eines Nachrichtensenders sorgte im US-Bundesstaat Ohio für Schlagzeilen. Ein TV-Sender in Cincinnati konnte das Rätsel um einen vermeintlichen Einbruch in das eigene Büro laut “ntv” selbst lösen. Für die Mitarbeiter eine große Überraschung: Bei dem Eindringling handelte es sich um keinen Menschen, sondern um einen Waschbären. Das Tier suchte vermutlich einen Unterschlupf für den kalten Winter.

Nachrichtensender berichtet von Einbruch in den sozialen Medien

Die Mitarbeiter des Nachrichtensenders “Local 12” vermuteten laut Medienberichten schon länger, dass sich jemand unerlaubterweise Zugang zu den Reaktionsräumen verschafft hat. Der Nachrichtensender äußerte sich nun in den sozialen Medien zu den Umständen und berichtete, dass sie endlich das Rätsel lösen konnte: „Wir hatten schon länger den Verdacht, dass jemand bei Local 12 eingebrochen war und sich dort heimlich aufhielt, um der bitteren Winterkälte zu entfliehen. Nun haben wir den Täter identifiziert. Die Behörden wurden informiert“, heißt es laut „ntv“ bei X. Auf Facebook erlaubte sich der Sender einen Spaß und gab das Tier als neues Mitglied des Teams bekannt.

Der Waschbär als Einbrecher: Ein wiederkehrendes Phänomen

Fündig wurde, nach einigen Spekulationen um einen Einbrecher, schlussendlich ein Techniker während seines Nachtdienstes. Der Mitarbeiter bemerkte, wie der Waschbär einen Mülleimer in den Redaktionsräumen plünderte. Unbekannt ist, wie der Nachrichtensender nun mit dem Eindringling umgeht.

Dass ein Waschbär sich unbefugten Zugang zu Räumlichkeiten verschafft, kommt immer wieder vor. Im Dezember 2025 ging eines der Raubtiere viral, nachdem es im US-Bundesstaat Virginia in einen Spirituosenladen einbrach und dort mehrere Flaschen zerstörte. Das Tier wurde aufgrund des Alkohols ohnmächtig bei der Toilette des Ladens gefunden. Nach einer kurzen Ausnüchterungszeit in einem Tierheim konnte das Tier in die Wildnis zurückkehren.

