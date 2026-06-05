In Nürnberg hat ein Wildschwein Gärten verwüstet und eine Frau verletzt. Die Polizei reagierte mit einem Einsatz.

In Nürnberg in der Gemeinde Neukatzwang hat ein Wildschwein eine Frau verletzt. Anschließend verwüstete das Tier mehrere Gärten. Die Polizei musste ausrücken und warnte die Bevölkerung vor dem Schwarzkittel.

Wildschwein in Nürnberg: Frau verletzt, Gärten verwüstet

Das Tier soll am Abend vom Dienstag (02. Juni 2026) in Neukatzwang (Nürnberg) auffällig geworden sein. Dort tobte es auf den Straßen und in Gärten herum. Die Polizei Mittelfranken warnte zu diesem Zeitpunkt auf X vor dem Schwarzkittel: „Wir haben Streifen hinzugezogen und den Jagdpächter informiert“, erklärte die Sprecherin.

Eine Frau hatte besonderes Unglück: Das Wildschwein verletzte sie, woraufhin sie von einem Notarzt versorgt wurde. Der Polizei lagen keine Angaben zum Hergang oder dem Grad der Verletzungen vor. Das Wildtier zog sich nach einiger Zeit von selbst in den Wald zurück.

Wildschweine in Deutschland: Deutschlands gefährlichste Wildtierart?

Wildschweine sorgen immer wieder für Einsätze. Sie gelten in Deutschland mitunter als gefährlichste Wildtier-Art. So kam es im Harz in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verwüstungen von Gärten oder sogar Friedhöfen. Auch können Begegnungen mit Schwarzkitteln für Hunde sehr gefährlich werden. Bei einem Jagdunfall in Bayern kam es darüber hinaus zu schweren Verletzungen, die ein Wildschwein verursachte. Beim Umgang mit Schwarzwild ist dementsprechend immer eine gewisse Vorsicht geboten.

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