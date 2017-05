Drohnen als fliegende Helfer bei der Kitzrettung

Bis zu 15 Hektar pro Stunde



In diesem Jahr haben die findigen Unternehmensgründer aufgerüstet. Nun muss der Drohnenflug nicht mehr unterbrochen werden, um jeden Punkt sofort zu überprüfen. Die Koordinaten eines jeden Kitzes werden aus der Luft durch die Drohnen an eine elektronische Karte gesendet und gespeichert. So lassen sich größere Gebiete zum Zwecke der Kitzrettung in kürzerer Zeit überfliegen. Mittlerweile sind pro Stunde zehn bis fünfzehn Hektar zu schaffen, zu einem Stundensatz, der durchaus leistbar ist.

Datenverarbeitung im Flug

„Momentan arbeiten wir an einer Datenverarbeitung direkt an Bord der Drohnen. Damit sollen Kitze bereits vom Computer erkannt werden“, sagt Thomas Kordes, Mitinhaber der Firma Aerialis. Zu oft würden sie selbst zu falschen Beurteilungen kommen, deren anschließende Überprüfung wertvolle Zeit koste. „Erst mal lassen wir die automatische Erkennung aber noch parallel zur menschlichen Beobachtung am Monitor laufen, damit wir sichergehen, dass der Computer nichts übersieht“, so der Bremerhavener weiter. Später sollen dann nur noch die relevanten Meldungen auf dem Bildschirm erscheinen. Kordes ist sichtlich stolz auf die Weiterentwicklung seines Hauses, mit der sich sein Service von der Konkurrenz abhebt.