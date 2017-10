Immer im Bilde – die optimale Drückjagdkarte

Endlich – Drückjagdsaison! Die Einladungen hängen an der Pinnwand, der Ballistolgeruch erfüllt das heimische Wohnzimmer – es kann losgehen.

DAS EWIGE CHAOS

Ist man nun am vereinbarten Sammelplatz angekommen, nimmt das Chaos jedoch seinen Lauf. Ein Chaos, das wir alle kennen: Wer zu wem, wann geht’s nochmal los, was ist eigentlich frei, wer war doch gleich mein Ansteller? Alles halb so wild, noch ist man ja beieinander, und der Jagdherr hilft bereitwillig, wenn man in der Aufregung die Hälfte wieder vergessen hat. Kaum ist man aber auf seinem Stand angekommen, hat sich in Ruhe eingerichtet und das Gelände observiert, wünscht sich manch einer von uns doch noch ein paar greifbare Informationen zusätzlich.