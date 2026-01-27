Die Jaeger NXT Left: Gewehr für Linkshänder

Haenel zeigt pünktlich zur Jagd & Hund 2026 ihre Neuheit unter den Geradezugrepetierern. Neu für Linksschützen: Die Jaeger NXT Left: Endlich Drückjagden ohne Verrenkungen, auch für Linkshänder!

Bei der Jagd, besonders bei Bewegungsjagden, ist ein flüssiger Bewegungsablauf häufig entscheidend über den Erfolg. Dabei waren Linksschützen beim Einsatz der klassischen Rechtshänderbüchse bislang immer im Nachteil. Dafür bietet Haenel nun die Lösung: Die Jaeger NXT ist nun auch endlich als echte Linkshänder-Version erhältlich. Die Jaeger Next Composite Left soll Linkshändern den Alltag auf der Jagd erleichtern – und das ganz ohne Aufpreis!

Warum ist die Jaeger NXT Version für Linkshänder so wichtig?

Jeder kennt das Bild: Ein Linksschütze, der eine Rechtshänderbüchse repetiert. Selbst Erfahrene Jäger wirken dabei schnell unbeholfen. Auf der Drückjagd kann das nicht nur kostbare Zeit kosten, es beeinträchtigt zusätzlich die Präzision der Linkshänder und zusätzlich die Sicherheit aller Jäger.

Bislang waren moderne Geradezugrepetierer in der Ausführung für Linkshänder entweder nicht auf dem Stand der Zeit oder besonders teuer. Haenel ändert das nun mit der Jaeger NXT Left!

Die Jaeger NXT Left von Haenel: Moderne Drückjagdbüchse für Linkshände zum fairen Preis

Rund 15 Prozent aller Menschen sind Linkshänder, unter Jägern gibt es also auch rund 15 Prozent Linksschützen. Diese profitieren nun von einer echten Linkshänderbüchse, ganz ohne Kompromisse.

Das kann die Jaeger NXT Left:

– Schneller Geradezugrepetierer – ideal für rasche Folgeschüsse

– Sicheres Handspannersystem – die Waffe bleibt bis zum Schluss ungeladen

– Composite-Kunststoffschaft, der auch für linkshändige Anschläge dynamisch verstellbar ist

– Linkssystem – müheloses, ergonomischen Repetieren für Linkshänder

Und das alles Made in Germany in bekannter Haenel Qualität – zum gleichen fairen Preis wie die Rechtshänderversion!

Kurz gesagt:

Die Jaeger NXT Left ist die Drückjagdbüchse für Linksschützen, auf die viele Linkshänder gewartet haben. Modern, sicher, ergonomisch und endlich auch bezahlbar. Für alle Linksschützen eine dringende Überlegung wert.