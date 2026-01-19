Jagd und Hund 2026 – Die Jagdmesse in Dortmund

Was gibt es auf der Jagd und Hund dieses Jahr alles zu sehen und welche Neuheiten erwarten die Besucher?

Jagdmesse Dortmund – Besucherinformationen

Vom 27. Januar bis 1. Februar 2026 wird die Messe Dortmund erneut zum Zentrum der internationalen Jagd- und Outdoorbranche.

Die Jagd und Hund ist nicht nur Europas größte Jagdmesse, sie vereint auch Jagdkultur aus aller Herren Länder. Neben der neusten Ausrüstung, Revierfahrzeugen, Bekleidung und Kulinarik gibt es auch ein umfangreiches Jagdreiseangebot.

Darüber hinaus können in der „Hundehalle“ nahezu alle Jagdhunderassen bestaunt werden. Die Stände der Zuchtverbände laden zum Fachsimpeln ein. Zudem gibt es von der Hundeschutzweste über Leinen, Ortungsgeräte und Futter bis zu GPS-Systemen alles, was das Hundeführerherz begehrt.

Attraktionen der Jagd und Hund 2026

Für alle Fans der wilden Küche findet auch in diesem Jahr das große Wild Food Festival statt. Hier lassen sich die neuste Ausrüstung sowie ausgefallene Rezepte der gehobenen Küche erleben und ausprobieren. Wer lieber schlemmt als selbst zu kochen, der findet auf der Jagd und Hund 2026 auch zahlreiche Wein- und Kulinarikstände aus der ganzen Welt.

Für alle Angler unter uns gibt es eine eigene Halle, in der man sich mit der neusten Ausrüstung, Tipps und Tricks sowie Infos über das nächste Reiseziel versorgen kann.

Produktneuheiten

Spannende Neue Produkte warten auf die Besucher im Bereich Jagdwaffen, aber auch bei der Vorsatztechnik tut sich zum Messebeginn etwas.

Sobald die ersten Neuheiten vorgestellt sind, finden Sie hier alle technischen Daten, erste Impressionen sowie Produkttests aus der Praxis.

Auf der Messe wird zudem der Preis für „Europas Jagdfoto des Jahres 2025“ verliehen. Die besten Bilder werden dabei auf der Messe ausgestellt und prämiert.

Welche Aussteller finde ich auf der Messe?

Auch in diesem Jahr sind wieder viele neue Aussteller in Dortmund vertreten. Welche Stände Sie in welcher Halle finden, sehen Sie hier in der Messeübersicht.

Wann hat die Jagd und Hund 2026 geöffnet?

Die Jagd und Hund 2026 hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Infos zu Ticketpreisen, Anfahrt und Parkplätzen sowie zum Bühnenprogramm und den Masterclasses finden Sie auf der offiziellen Website.