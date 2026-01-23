RS 3 Carl Walther – neuer Repetierer

Es tut sich was im Jagdwaffensegment. Was der neue Repetierer kann und warum die Entwickler ihn noch kompakter konstruiert haben, lesen Sie hier.

RS 3 Carl Walther – ein komplett neues System?

Passend zur Messe in Dortmund stellt der Traditionshersteller Carl Walther aus Ulm einen neuen Repetierer vor.

Während der Hersteller bislang vor allem für Sportwaffen und Behördenausrüstung bekannt war, startet er nun ins Jagdsegment.

RS 3 heißt die neuste Erfindung im Jagdwaffensegment und Aufbau und Funktion erinnern auf den ersten Blick an den Geradezugrepetierer eines anderen süddeutschen

Herstellers, der unlängst der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Was ist neu an der RS 3?

Auf den ersten Blick trifft das auch zu, denn die Handspannung ist hier ebenfalls auf der Innenseite des Pistolengriffs des Lochschaftes verbaut. Allerdings arretiert sie und muss nicht gedrückt gehalten werden. Auch bei der RS 3 handelt es sich um ein

kompaktes Geradezugsystem. Allerdings ist der Aufbau der Waffe etwas anders als bei der Dentler DR21. Es handelt sich nämlich um ein Bullpup-System, das eine noch kürzere

Bauweise erlaubt. Der Verschluss sitzt hinter dem Abzug, das Magazin ist platzsparend im Hinterschaft verbaut. Das ermöglicht einen Kurz-Repetierer mit 58 cm-Lauf

und Schalldämpfer, der es auf eine Gesamtlänge von 104 cm bringt.

Der entscheidende Vorteil: Man muss nicht auf die optimale Lauflänge für maximale Leistung verzichten und hat doch eine führige Waffe für den intuitiven Schuss.

Robuste Konstruktion

Das Walther Monocoque ist das Kernelement des Repetierers. Ein hochfestes Alu-Single-Frame-Systemgehäuse, in Anlehnung an das Monocoque-Prinzip in der Formel 1, sorgt für hohe Steifigkeit und Präzision.

Ausgestattet ist die Waffe mit einem Walther-Performance-Abzug, der trocken bei 800 Gramm bricht.

Um den Schalldämpfer mit der Waffe zu verbinden, kommt bei der RS 3 Carl Walther ein Schnellverschluss Names QSA zum Einsatz. Standardmäßig wird die Waffe mit Schalldämpfer ausgeliefert.

Und auch bei der Montage gehen die Schwaben neue Wege. Hier sorgt ein Drück-Stück-System für absolute Wiederholgenauigkeit. Die Montage soll so dimensioniert sein, dass sie auch den Hebelwirkungen montierter Vorsatzgeräte sicher standhält.

Dabei ist das System mit nahezu allen gängigen Optiken kompatibel. Das Magazin der Waffe fasst 6 Schuss, mit Schalldämpfer bringt es die Variante im Kaliber .308 Win. bei einer Lauflänge von 58 cm auf ein Gesamtgewicht von 3.800 g.

Was kostet die RS 3 Walther?

Zur Markteinführung wird es vier Modelle geben, zwei Modelle mit Holz- und zwei mit Polymerschaft. Preislich geht es bereits bei 3.999 Euro los.

Wir sind gespannt, wie sich die Waffe im Langzeittest in der Praxis schlägt.