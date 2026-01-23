Zielstock DIY: Geheimtipp für die Fuchsjagd!

Mit Zielstock hat man eine perfekte Auflage und kann auch jenseits der 100m sicher treffen. Dass sie nicht teuer sein müssen und sich sehr gut selbst bauen lassen, beweist Autor Nils Wruck. Damit sind Sie auch für die nächste Fuchsjagd bestens vorbereitet.

Materialliste für den DIY Zielstock

● Holzstäbe ( Fichte, 2m, 2cm x 2cm) (4 Stück)

● Scharnier mit Schrauben (2 Stück)

● Kordel 1m + Stopper

● Schleifpapier

● Beize

● Schrauben 5cm lang (2 Stück)

● Unterlegscheiben (8 Stück)

● Stoppmuttern passend für Schrauben (2 Stück)

Optional

● Schrumpfschlauch

● selbstklebendes

Moosgummi

● Camouflage-Tape

● Magneten

● Doppelseitiges

Klebeband

● Silikonkautschuk

Werkzeug

● Bohrmaschine mit entsprechenden Bohrern

● Säge

● Akkuschrauber /

Schraubendreher ● Schleifpapier

● Lappen

Optional

● Heißluftföhn

1. Holz für den Zielstock zuschneiden

Die vier Holzstäbe für den Zielstock werden zunächst auf Länge gesägt. Als groben Anhaltspunkt für die Länge dient die eigene Augenhöhe, so erhält man bereits sehr gute Abmessungen für den späteren Anschlag.

2. Schleifen

Die zugesägten Stäbe werden nun mit grobem Schleifpapier etwas abgerundet. Im gleichen Zuge kann man Stellen, an denen Splitter herausstehen könnten, intensiv bearbeiten. Die Haptik wird dadurch besser.

3. Beizen

Auf die geschliffenen Stäbe wird mit einem alten Lappen eine Schicht Beize aufgetragen. Je nach Geschmack und Anwendungszweck des Zielstockes kann man helle oder dunkle Beize dafür verwenden.

4. Bohren

11 cm von einem Ende der Stäbe werden nun passende Löcher gebohrt. Damit der Bohrer nicht verrutscht, empfiehlt es sich, die Position mit einem spitzen Gegenstand (Körner) zu markieren.

5. Zielstock verschrauben

Die Verschraubung wird schließlich wie folgt durchgeführt:

Schraube – Unterlegscheibe – Stab – Unterlegscheibe – Unterlegscheibe – Stab – Unterlegscheibe – Stoppmutter.

6. Ausrichten

Die beiden Einzelzielstöcker müssen nun zueinander ausgerichtet werden, um Spannungen im Gelenk zu vermeiden. Beispielsweise sollten beide den vorderen Stab entweder nach links oder rechts gerichtet haben.

7. Scharniere setzen

An dem vorderen Zielstock werden nun am unteren Ende die Scharniere verschraubt. Vorsicht! Die Schraubpunkte sollten dringend vorgebohrt werden, da das Risiko sehr hoch ist, dass der Holzstab aufplatzt.

8. Zielstock zusammenfügen

Die beiden Zielstöcker werden nun an den Füßen zusammengelegt. Die Stäbe sollten möglichst eng nebeneinander liegen. Anschließend werden die Scharniere wie in Punkt 7 vorgebohrt und verschraubt.

9. Verbinden

Mit einer Kordel werden unterhalb der Drehpunkte Verbindungen geschaffen, indem man auf den jeweils innenliegenden Stäben Löcher bohrt und am vorderen Zielstock verknotet. Hinten hilft ein flexibler Stopper.

10. Polstern

An der Auflagefläche kann Moosgummi angebracht werden, um Kratzer an der Waffe zu vermeiden. Dies kann man zusätzlich noch absichern, indem man feine Kabelbinder oder einen Schrumpfschlauch nutzt.

11. Zielstock individualisieren

Der Zielstock kann individuell gestaltet werden: Auflageflächen mit Schrumpfschlauch absichern. Holz mit Camouflage-Tape verkleben. Initialen mit dem Lötkolben einbrennen oder die hintere Auflage etwas kürzen.

Und fertig ist der DIY Zielstock! Ein treuer Begleiter bei der Jagd, der kostengünstig und schnell gebaut ist.