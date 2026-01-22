Wilderei-Vorfall: Unbekannte töten Reh in der Nähe von Freibad

Sind in Bayern wieder vermehrt Wilderer unterwegs? Polizei und Jägerschaft beschäftigt nun ein Fall aus Freilassing, bei dem es zu Wilderei gekommen sein soll. Was ist bisher zu der Situation bekannt?

Wilderei in Bayern: Täter erschießt Reh in der Nähe vom Freilassinger Freibad

In Freilassung im Landkreis Berchtesgadener Land kam es zu einem mutmaßlichen Fall von Wilderei. Polizei und örtliche Jägerschaft suchen nach einem bislang unbekannten Täter, der allem Anschein nach aus seinem Auto heraus mehrere Wildtiere beschoss.

Nach Angaben der Polizei ist das Auto, in dem der oder die Täter unterwegs waren, auf der St2104 in Richtung Saaldorf gefahren. In der Nähe des sich dort befindenden Freilassinger Freibads bog das Fahrzeug dann auf einen Waldweg ab. Dort fielen dann laut Polizei Schüsse aus dem Auto heraus auf ein Reh, welches etwa auf Magenhöhe getroffen wurde.

Fataler Abschuss: Polizei bittet um Mithilfe

Ein Schuss auf das Gescheide eines Rehs lässt sich nicht als fachmännisch einordnen. Deshalb, und wegen der verdächtigen Vorgehensweise, sucht die Polizei nun nach Tätern und ermittelt in einem mutmaßlichen Fall der Wilderei. Dabei hofft sie auch auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Unter der Tel.-Nummer 08654/46180 können Personen sich melden, die Hinweise bezüglich des verdächtigen Fahrzeugs oder involvierter Personen haben könnten.

