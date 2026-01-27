Nocpix Neuheit: Neues Quest S50R mit neuem Gen-2-HD-Sensor

Die Wärmebild-Ferngläser der QUEST-Serie überzeugen bereits durch ihre vielseitige Funktionalität, ihre hohe Leistungsfähigkeit und ihr klar strukturiertes, minimalistisches Design. Mit dem QUEST S50R wird die Produktlinie nun konsequent pünktlich zur Jagd und Hund 2026 erweitert.

Nocpix Quest S50R: Neuer Sensor, außergewöhnliche Klarheit

Herzstück des QUEST S50R ist der hochmoderne Gen-2-HD-Sensor mit einer Auflösung von 1280 × 1024 @ 12 μm. In Kombination mit einer NETD ≤ 15 mK und einer Bildfrequenz von 60 Hz liefert das Quest eine außergewöhnliche Bildklarheit sowie detailreiche, kontraststarke Darstellungen.

Dank der 2-fachen Basisvergrößerung und eines großen Sehfelds von bis zu 30 × 24 Metern ermöglicht das QUEST S50R ein effizientes und schnelles Absuchen weiter Flächen. Das große Sehfeld erleichtert die frühzeitige Objekterkennung und unterstützt eine präzise Zielerfassung auch unter schwierigen Licht- und Wetterverhältnissen.

Maximale Leistung auf große Distanz

Mit einer Detektionsreichweite von bis zu 2.600 Metern bietet das QUEST S50R maximale Leistung auf große Distanzen. Zusätzlich ist das Wärmebild-Fernglas mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser ausgestattet, der Entfernungen bis zu 1.000 Metern präzise ermittelt. Dies ermöglicht exakte Distanzmessungen und unterstützt ballistische Berechnungen sowie den Datensupport für ein noch intensiveres und sicheres Jagderlebnis.

Für ein dauerhaft angenehmes Seherlebnis wurde das QUEST S50R mit einem 0,72 Zoll großen, runden AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln ausgestattet. Ergänzt durch individuell einstellbare Farbpaletten, Farbtöne und Helligkeitsstufen wird die Augenbelastung reduziert und langes Beobachten deutlich komfortabler.

Nocpix Quest S50R: innovatives Design

Die QUEST-Serie überzeugt zudem durch ein durchdachtes ergonomisches Design. Eine rutschfeste Gehäuseoberfläche, eine intuitive Vier-Tasten-Anordnung sowie zentral platzierte Scrollräder ermöglichen eine komfortable und sichere Einhandbedienung – selbst unter herausfordernden Einsatzbedingungen.

Das praktische Doppelbatterie-System mit integriertem Akku und austauschbarer 18650- Batterie gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung und ermöglicht einen nahtlosen Batteriewechsel für eine ununterbrochene Nutzung.

Mit einem Gewicht von nur 750 Gramm bietet das neue Quest hohen Tragekomfort bei allen Outdoor-Aktivitäten.

Für den dauerhaften Einsatz konzipiert, verfügt das Wärmebild-Fernglas über eine robuste Vollgummi-Beschichtung sowie die Schutzklasse IP67, die zuverlässigen Schutz vor Wasser und Staub bietet und eine hohe Langlebigkeit sicherstellt.

Das neue QUEST S50R ist ab sofort im Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.499 Euro erhältlich.