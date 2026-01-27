Blaser erweitert CDX-Munitionslinie um drei Kaliber – Neuheit!

Pünktlich zur Jagd und Hund 2026: Nach einem erfolgreichen Jahr für die Blaser CDX im Kaliber 8,5 x 55 wird die Produktlinie des innovativen Kupferdeformations-geschosses um die drei beliebten Jagdkaliber.308 Win., .30-06 Spring. und .300 Win. Mag. erweitert.

Blaser CDX-Munitionsreihe erweitert

Damit reagiert Blaser auf die starke Nachfrage aus der Jagdpraxis und stellt sicher, dass noch mehr Jägerinnen und Jäger von der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit der CDX Munition profitieren können: Sie setzt neue Maßstäbe durch eine extreme Tiefenwirkung, hohe Augenblickswirkung und ein äußerst breites Wirkfenster – bei bester Wildbretschonung!

Neue Geschosse mit idealer Leistung

Das Geschoss wurde derart von Blaser konzipiert, dass die Deformation, unabhängig von Zielgeschwindigkeit und Zielwiderstand (Wildstärke), vergleichsweise konstant bleibt. Konkret verdoppelt sich der Geschossdurchmesser nach dem Auftreffen auf dem Wildkörper. Die daraus resultierende ideale Kombination von Augenblickswirkung, Energieabgabe und Penetrationsleistung stellt sicher, dass das Geschoss auf schweres Wild einen sicheren Ausschuss liefert und auf leichtes Wild oder weite Distanzen eine ausreichende Augenblickswirkung entfaltet. Dadurch wird die Geschosswirkung extrem zuverlässig und unabhängig von äußeren Parametern.

Verfügbar ab Februar!

UVP .308 Win., .30-06 Spring. 99 EUR

UVP .300 Win. Mag. 130 EUR

UVP 8,5 x 55 Blaser 146 EUR