Video: Wölfe greifen Ziege am hellichten Tage an

Das Wölfe Haustiere reißen ist nichts Neues. Doch am hellichten Tag in einem Städtchen dabei gefilmt werden sie selten.

Raubtiere reißen auch Haustiere

Wölfe sind Raubtiere und ernähren sich somit hauptsächlich von Fleisch. Auch wenn einige Wolfsbefürworter dies manchmal zu verdrängen scheinen, so sind Wölfe von der Natur optimierte Jäger. Ihrer Hauptnahrung besteht aus Wildtieren und auch mal Aas. Doch durch Fehlprägung, Krankheit und andere Faktoren kann sich das Beutespektrum schnell in Richtung Haustiere verschieben.

Rinder, Pferde, Schafe, Gehegewild, Hauskatzen und Hunde wurden nachweislich schon Opfer von Wölfen. Geplagte Landwirte im wolfreichen Niedersachsen oder Brandenburg können trotz Schutzmaßnahmen darüber ein Lied singen. Doch auch in anderen Teilen Europas gibt es Probleme mit Wölfen. Von Scheu ist teilweise nichts zu sehen.

Wölfe zerren Ziege weg

Insbesondere in Italien dringen immer wieder Nachrichten über Wolfsattacken an die Öffentlichkeit. So wurden dort nicht nur Hunde auf der Gassirunde getötet, sondern auch Menschen verletzt.

Ein neues Video, dass am 22. Januar in dem italienischen Städtchen Osimo aufgenommen worden sein soll, zeigt den tragischen Kampf einer von Wölfen attackierten Ziege. Die Weiße Ziege hat eine Weide am Hang direkt neben einem mehrstöckigen Haus. Zuerst wird die Ziege von einem Wolf an der Kehle gepackt und direkt neben einem Haus hangaufwärts gezerrt. Ein zweiter Wolf erscheint und beißt das um sein Leben kämpfende Tier zuerst in die Brust. Trotz bellender Wachhunde lassen sich die Wölfe nicht von ihrer Beute abbringen. Das Video bricht nach rund einer Minute ab.

Ob die Ziege den Angriff überlebt hat und am Ende doch noch Hilfe kam, ist nicht bekannt. Fraglich ist allerdings nur, warum die das Video aufnehmende Person nicht zumindest durch lautes Rufen versucht hat, die Raubtiere zu verscheuchen.

Lesen Sie auch: