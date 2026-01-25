Wolf in Schleswig-Holstein: Jägerschaft bestätigt Wolf in Lutzhöft

Im Kreis Flensburg in Schleswig-Holstein ist ein Wolf unterwegs. Videoaufnahmen bestätigen die Sichtung, genauso wie die Kreisjägerschaft Flensburg.

Am vergangenen Montag (20. Januar 2026) war am Vormittag gegen 11 Uhr ein Wolf im Kreis Schleswig-Flensburg unterwegs. Das Tier lief demnach in Lutzhöft umher. Die Tagesschau berichtete über den Vorfall. Demnach erklärte Jan Ole Carstens, welcher das Tier entdeckte und anschließend filmte, dass der Wolf in etwa 25 Metern Entfernung von seinem Haus über die Felder lief.

Wolf in Schleswig-Holstein: Raubtier in der Nähe von Flensburg unterwegs?

„Ich war überrascht, wie groß er ist – kalbsgroß“, berichtet Carstens laut Berichterstattung. Das Tier war demnach weder aggressiv noch anderweitig auffällig. Es verhielt sich ruhig und verschwand nach einiger Zeit in Richtung Feldrand.

Jägerschaft: Wolfssichtungen häufen sich

Auch Michael Hocke von der Kreisjägerschaft Gießen bestätigte gegenüber der Presse, dass der Wolf in Lutzhöft unterwegs war. Zudem soll es eine weitere Sichtung im gleichen Landkreis gegeben haben, im etwa 25 Kilometer entfernten Kronsgaard. Laut Hocke gab es seit Oktober 2025 bereits mehrere Wolfssichtungen im Kreis Schleswig-Flensburg. Dabei handelte es sich bisher um unauffällige Tiere, die umhergingen und keine Schäden anrichteten.

