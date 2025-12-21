Haenel Neuheit: Aus Jaeger 10 wird Jaeger TEN!

Neues von C.G. Haenel aus Suhl: Aus der Repetierbüchse Jaeger 10 wird die Jaeger TEN – und damit nach einem gründlichen Reengineering der neue Einstiegsrepetierer der Marke. Die Jaeger 10 hat sich seit 2010 international mehrere zehntausend Mal verkauft und ist ein Stückzahlen-Erfolgsmodell des Suhler Herstellers.

Jaeger TEN von Haenel: Einstiegsrepetierer mit optimiertem System

Wer kauft sich typischerweise dieses Jagdgewehr? Meistens: echte Praktiker. Die alltags- und allwettertaugliche Büchse wird als robustes Arbeitstier für Wald und Flur gesehen, vor allem seit Einführung des Kunststoffschafts. Aber auch Jagdneulinge schätzen die einfache, sichere Führigkeit zum günstigen Preis. Genau dieser Aufgabenbereich wurde jetzt mit der Neuauflage weiter fokussiert.

Optimiert wurde vor allem das System: Das Alu-Systemgehäuse ist komplett aus dem Vollen gefräst – jetzt samt Picatinny-Schiene. Das spart fast 300 Gramm Gewicht und macht die Montagebasis robuster (bei der Jaeger 10 ist sie noch aufgeschraubt). Zudem erlaubt sie ein wiederholgenaueres Aufsetzen der Zieloptik. Apropos Zieloptik: Die offene Visierung – Kimme und Korn – wurde zugunsten einer Option für das nachrüstbare i-Sight-System aufgegeben. Der 18-mm-Lauf mit 520 mm Länge ist also ab Werk „clean“. Das trägt der zunehmenden Nutzung von Schalldämpfern Rechnung: Das 15×1 Gewinde an der Laufmündung ist serienmäßig und ohne Korn auch für Over-Barrel Suppressoren wie den HAENEL JGR Schalldämpfer geeignet.

Altbewährte Bedienung, Intuitives Handling

Bedienung und Handling bleiben identisch: Die Zwei-Stellungs-Sicherung wirkt auf den Abzugsstollen; die Büchse lässt sich auch im gesicherten Zustand öffnen. Ein 4+1 Steckmagazin bietet genügend Reserven. Der Schlossgang des Zylinderverschlusses ist mustergültig: Es ist weiterhin ein Vergnügen, das Gewehr nachzuladen; derzeit mit den verfügbaren Kalibern 30.06 Spring. oder .308 Win.

Haenel Jaeger TEN: Zuverlässiges Arbeitsgerät zum Spitzenpreis

Geblieben ist es auch beim günstigen Preis. Zur Erinnerung: Die Repetierbüchse Jaeger 10 hat in den Zehnerjahren eine neue Preiskategorie aufgemacht. Ein Jagdrepetierer „Made in Germany“ zum UVP von 1.300 Euro von einem Markenhersteller – das war neu und erschloss eine Klientel, die ein zuverlässiges, funktionelles Arbeitsgerät ohne Schnickschnack suchte. Die neue Jaeger TEN wird das gleiche Kundensegment bedienen und trotz des Mehrwerts noch günstiger sein – mit einem UVP von rund 1.200 Euro. Darüber liegen (in Preis und Leistung) die Jaeger EVO mit anpassbarem Kunststoffschaft und als Premium-Modell zum guten Preis: der Geradezug-Repetierer Jaeger NXT mit Handspanner.