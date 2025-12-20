Wolf tot in Sachsen-Anhalt: Illegale Tötung im Landkreis Börde?

Am Montag (15. Dezember 2025) wurde ein Toter Wolf in Eggenstedt im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt) entdeckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Vorfalls unterstützen können. Denn der Verdacht einer illegalen Tötung des Raubtieres steht im Raum.

Wolf tot in Eggenstedt im Landkreis Börde gefunden: Handelt es sich um illegale Tötung?

Bereits am Montag meldete ein Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums Sachsen-Anhalt den Fund eines toten Wolfs bei der Polizei. Mehrere Medien berichteten seitdem über den Vorfall. Der tote Wolf habe sich auf einer Ackerfläche in der Nähe von Eggenstedt befunden, wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeistelle erklärt.

Polizei in Sachsen-Anhalt ermittelt

Der Wolf wurde sichergestellt und soll in den kommenden Wochen pathologisch untersucht werden. Bei einer ersten Betrachtung des Tieres fielen Anzeichen dafür auf, dass das Tier einer illegalen Tötung zum Opfer fiel. Daher laufen nun die Ermittlungen in dem Fall. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise möglicher Zeugen.

