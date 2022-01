Bestand von Wölfen – Brandenburg in Vorreiterrolle?

Zahlen lügen nicht

Der Wolf bleibt ein brisantes Thema in Deutschland. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat 2021 die neusten Zahlen des Wolfsmonitoring veröffentlicht. Wenn man den Daten Glauben schenkt, dann streifen ungefähr 403 adulte Wölfe durch das Land. Der Deutsche Jagdverband (DJV) widerspricht diesen Zahlen, denn diese erscheinen ihm als zu gering. Deshalb stellte der Verband eigene Zahlen in den Raum. Demnach sind es laut dem DJV bereits fast 1800 Wölfe, die im Bundesgebiet leben. So oder so sind gerade Brandenburg, Niedersachen und Sachsen zurzeit stärker vom Wolf betroffen.

Das Modell

Jetzt stellt ein Bündnis von Verbänden (Aktionsbündnis Forum Natur) ein Modell zur Berechnung des Bestandes von Wölfen vor. Das Modell errechnet aus verschiedenen Werten eine Anzahl von Wölfen, die für das jeweilige Gebiet passend sind. In Bezug darauf fordern die Verbände auch eine Regulierung der Bestände. Laut einer Pressemitteilung der Initiative sollte dafür zum Beispiel in Brandenburg bereits eine jährliche Entnahme von 80 Wölfen ausreichen.

Akzeptabler Bestand

Der zu akzeptierende Bestand ist hier laut der Modellierung der Verbände eine Anzahl von 510 Wölfen. Um das Ziel noch zu erreichen, muss die Entnahme jedoch ab dem Jahr 2022/23 beginnen. Nur so kann man das Ziel noch erreichen, so das Bündnis. Der derzeitige Bestand der Tiere liegt in Brandenburg zurzeit bei circa 700 Tieren. Somit sehen die Verbände die Politik in der Pflicht auf die Situation zu reagieren, damit ein gewisser Rückhalt entsteht. Das Aktionsbündnis fordert daher: Sowohl das Bundesnaturschutzgesetz, wie auch die Vollzugmöglichkeit muss in den einzelnen Bundesländern in Bezug auf die Entnahme zukünftig geregelt sein.

Daher bleibt es also spannend, wie es in Zukunft mit dem bundesweiten Managment der Tiere weiter geht. Schlussendlich stellt sich die Frage, ob Brandenburg eine Vorreiterrolle einnehmen kann.

