Die Wilddiebe – Zum ersten Mal zu zweit auf Drückjagd

Es war schon etwas ganz besonderes, als wir Freitagmorgen zur Drückjagd starteten. Unser Vater war dabei, außerdem einer unserer Kameramänner und wir beide, Gerold und Paul.

Was daran besonders ist? Zum ersten Mal ging es für uns auf eine Drückjagd, an der wir beide als Schützen teilnehmen konnten.

Premiere bei der Drückjagd

Denn Gerold ist ja diesen Februar erst 18 geworden und so war es vorher nie dazu gekommen, dass wir zusammen als Schützen nebeneinander bei der Ansprache zu einer Drückjagd standen.

Dann wurden wir aufgerufen und wir stellten schnell fest, dass wir wohl Nachbarschützen sein würden. Na das kann ja was werden! 😉

Und dann ging es auch schon los. Grade am Stand angekommen begann das, was sich jeder Jäger auf der Drückjagd wünscht.

Drückjagd bedeutet Spannung

Durch den Raureif war sofort zu hören, dass Wild abwechselt und das Minuten bevor das Wild in Anblick kommt. Einfach perfekte Bedingungen!

Die ersten Schüsse fallen und dann geht’s auch bei uns los. Innerhalb der ersten halben Stunde erlegt Gerold eine Sau und zwei Stücke Damwild.

Paul erlegt in der gleichen Zeit drei Rehe. Doch dann kommen die Treiber und bringen die Sauen in Bewegung.

Sauen im Treiben!



Bei Paul kommen jetzt die Sauen. Eine Bache mit drei Frischlingen. Als die Rotte außer Schussentfernung ist, wechselt nur noch ein Frischling hinter der Bache.

Dann kommen die beiden Stücke Gerold vor und damit ist die Rotte sozusagen aufgerieben.

Die Bache zieht nun alleine von dannen und wird später auch noch gestreckt.

Man muss dazu sagen, dass die Jagd, auf welcher wir am Freitag 13 Stücke Wild zu zweit erlegten, eigentlich eher mäßige Strecken hat.

Eine ordentliche Strecke

Mehr als 15 Stücke Schalenwild lagen dort noch nie auf der Strecke. Dieses Jahr jagte man mit den Nachbarn zusammen, die Strecke wurde prompt verdoppelt.

So soll es sein, ein schönes Beispiel dafür, wie effektiv Gemeinschaftsjagden sein können.

Quasi beim legen der Strecke findet Paul dann noch eine Rehwildstange, wirklich ein Wahnsinnstag.

Drückjagd in Schwerin bei Sebastian Hildebrand

Dann geht’s nach Hause. Denn am Samstag geht es nach Schwerin, um an der Drückjagd von Büchsenmachermeister Sebastian Hildebrand teilzunehmen.

Eine Jagd, auf welcher wir schon letztes Jahr waren. Damals erlegte Paul eine Sau und zwei Rehe.

Dieses Jahr ist auch Gerold als Schütze geladen. Und das allerbeste an der Jagd war die Wettervorhersage. Frost und Schnee waren voraus gesagt.

Also schnappen wir uns unsere Kameramänner und starten Samstag in aller Frühe nach Schwerin.

Stand einnehmen

Beim Angehen zum Stand findet Marcel, welcher Paul mit der Kamera auf den Stand begleitet, eine 6er Abwurfstange, bereits die zweite dieses Wochenende, verrückt.

Drückjagd! Das Treiben beginnt!

Das Treiben ist wieder der Wahnsinn. Gerold erlegt eine Sau und eine Ricke, außerdem beschießt er einen weiteren Frischling, wobei dieser erst auf der Nachsuche gefunden wird.

Der Schuss saß zu weit hinten, schade aber das Stück kam zügig zu Strecke. Also alles Gut.

Auch bei Paul läuft die Drückjagd gut

Bei Paul lief es ähnlich gut. Er erlegte gleich zu Anfang des Treibens einen kapitalen Fuchs, kurze Zeit darauf ein Kitz.

Dann ist erstmal Ruhe bei ihm, ehe kurz vor Schluss noch eine Sau anwechselt. Paul beschießt diese, allerdings fehlt er die Sau und diese wird dann vom Nachbar erlegt.

Der Schuss ging durch die Federn. Das Schwein wurde also nicht tötlich von Paul getroffen. Da das Schwein dann aber dennoch auf der Strecke liegt ist alles gut.

Eine saubere Strecke

Ingesamt liegen dann nach der Jagd reichlich Rehwild und etwa 15 Sauen. Eine saubere Strecke, ohne Bachen und Böcke. Sowas sieht man gerne!

An dieser Stelle wollen wir uns bei den Jagdpächtern bedanken, für die tollen Tage, die wir in ihren Revieren verbringen durften.

Immerhin erlegten wir 18 Stücke Wild zusammen an zwei Tagen. Da kann man nur von einem „Sahne Drückjagd-Wochenende“ sprechen. Sowas erlebt man selten.

Bei Sebastian Hildebrand und unseren Kameramänner müssen und wollen wir uns natürlich auch bedanken. Dank ihnen ist der nächste Film im Kasten, seid gespannt!

Besser hätte dieses Wochenende nicht laufen können.

Wir sagen Waidmannsdank, Gerold und Paul