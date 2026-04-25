Steyr Geradezugrepetierer RMS Wild

Mit der Steyr RMS Wild stellt die Firma Steyr heute ein Geradezugsystem vor. Die traditionsreiche Waffenschmiede aus Österreich war eines der ersten Unternehmen, das bereits im 19. Jahrhundert ein Geradezugsystem entwickelte und in Serie fertigte. Jetzt bringen die Österreichischen Waffenbauer einen multifunktionalen Jagdrepetierer für Drückjagd und Revieralltag an.

Die technischen Daten der neuen Steyr

Die Waffe verfügt über einen Zylinderverschluss, einen kaltgeschmiedeten MONOBLOC-Lauf, ein Geradezusystem sowie einen längenverstellbaren Abzug. Ausgestattet ist sie allerdings nicht mit einer Handspannung, sondern mit einer Schlagbolzensicherung, die über einen Sicherungsschieber betätigt wird.

Die Waffe verfügt über einen symmetrischen Polymerschaft mit verstellbarer Wangenauflage und ist standardmäßig bereits mit einer Picatinnyschiene auf dem System sowie am Vorderschaft versehen. Damit bietet die Steyr zahlreiche Montagemöglichkeiten sowie die Option, ohne weitere Montagen oder Adapter jederzeit ein Bipod oder Tripod am Standardschaft anzubringen. Ein Feature, das den Kauf eines neuen Schaftes oder den oftmals kostenintensiven Anbau eines Adapters erspart.

Welche Lauflängen sind bei der RMS von Steyr verfügbar?

Die neue Steyr-Waffe wird in den Kalibern .308 Win. sowie .30-06 Spring in folgenden Lauflängen angeboten:

470mm / 18,5″, 508mm / 20″, *558mm / 22″. Das Gewicht der Waffe liegt bei 3,2 kg, die Waffe hat eine Magazinkapazität von 3 Schuss.

Zudem verfügt die Steyr RMS Wild bereits serienmäßig über ein M15x1 Mündungsgewinde, sodass der mittlerweile für viele obligatorische Schalldämpfer ohne Probleme montiert werden kann. Die kompakten Lauflängen schaffen auch für Durchgeher und Nachsuchenführer eine gute Basis, da nicht unbedingt zusätzlich der Lauf gekürzt werden muss.

Alles in allem eine robuste, universelle Waffe für Bewegungs- oder Einzeljagd. Aber auch für sportliche Disziplinen und die gezielte Raubwildbejagung im Feld dürfte die Waffe sich sicherlich gut eignen. Gerade wenn die Kaliberpalette noch auf einige raubwildtraugliche Kaliber wie die .223 Rem. oder die .243 Win. erweitert wird.

Was noch nicht bekannt ist, ist der Preis des neuen Geradezüglers aus dem Hause Steyr.

Weitere Informationen finden Sie hier: steyr-arms.com