Wildschwein sorgt für Chaos in Fußgängerzone in Bad Harzburg

In Bad Harzburg im Landkreis Goslar (Niedersachsen) kam es in einer Fußgängerzone zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Ein Wildschwein verirrte sich in dem Bereich und verfing sich dort in einem Metallzaun. Das Wildtier überlebte den Vorfall nicht.

Am vergangenen Dienstag (21. April 2026) kam es gegen 18.40 Uhr am Abend in einer Fußgängerzone in Bad Harzburg zu einem tierischen Einsatz. Ein Wildschwein verirrte sich in die Stadt. Nach Angaben des Polizeikommissariats verfing sich der Schwarzkittel vor Ort in einem Metallzaun. Das Tier war nicht in der Lage, sich selbst zu befreien.

Wildschwein verirrt sich in Fußgängerzone: Jäger muss Tier entnehmen

Die Einsatzkräfte zogen einen zuständigen Stadtjäger zu der Situation hinzu. Dieser entschied sich laut Pressemitteilung der Polizei dazu, das Wildschwein fachgerecht zu erlösen. Demnach habe sich das Tier an dem Metallzaun verletzt, wodurch eine Betäubung und damit verbunden auch das Aussetzen des Wildtieres nicht möglich gewesen wäre. Das Vorgehen des Jägers deckte sich mit dem geltenden Jagdrecht.

Feuerwehr befreit Schwarzkittel aus Metallzaun: Einschränkungen in Fußgängerzone

Dennoch steckte das Wildschwein weiter in dem Metallzaun mitten in der Fußgängerzone fest. Die Bergung des Wildtieres musste schließlich die Feuerwehr Bad Harzburg übernehmen. Dabei kam es im betroffenen Bereich der Fußgängerzone zu kurzzeitigen Einschränkungen. Nach Einschätzungen der örtlichen Jägerschaft wurde das Tier vermutlich durch das Nahrungsangebot innerhalb der Stadt in die Fußgängerzone gelockt. Obwohl es gesetzlich verboten ist, Wildschweine zu füttern, finden die Tiere oft selbstständig weggeworfene Essensreste – ein Faktor, der Schwarzwild generell immer weiter in die Städte zieht.

Wie das Wildschwein allerdings genau in die Fußgängerzone gelangte und sich dort im Metallzaun verfing, ist bislang noch unklar.

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