Fuchs hängt im Gleisbett fest: Bahnverkehr steht still

Der Bahnverkehr ist immer wieder von äußeren Einflüssen beeinträchtigt. In Dortmund sorgte nun ein Fuchs dafür, dass der Verkehr für eine Stunde stillstand. Was ist passiert?

In Dortmund kam es am Dienstag (3. März 2026) zum Stillstand des Bahnverkehrs. Verantwortlich war ein tierischer Einsatz. Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz an der U-Bahn-Haltestelle Kampstraße anrücken. Der Grund: Ein Fuchs soll sich im Gleisbett an der Haltestelle aufhalten. Die Feuerwehr äußerte sich zu dem kuriosen Einsatz in einer Pressemitteilung. Tatsächlich fand die Feuerwehr das Wildtier neben einem der Gleise an der Haltestelle Kampstraße. Eine gefährliche Situation für das Wildtier. Wie konnte die Feuerwehr den Fuchs retten?

Fuchs hängt im Gleisbett fest: Bahnverkehr in Dortmund für eine Stunde angehalten

Um den Fuchs aus dem Gleisbett befreien zu können, wurde der Bahnbetrieb eingestellt – so konnte die Feuerwehr sicher arbeiten. Laut der Rettungseinheit habe sich das Tier im Gleisbett verlaufen. Es sei „offensichtlich unverletzt“ gewesen. Nachdem die Feuerwehr mit einem ersten Rettungsversuch scheiterte, konnte sie den Fuchs mit der Hilfe einer Plane und einem Karton einfangen. Daraufhin konnten die Einsatzkräfte das Tier in der Nähe des Einsatzortes in einem Waldstück wieder zurück in die Freiheit entlassen.

Tier und Feuerwehr nach Einsatz unverletzt

Sowohl der Fuchs als auch die Rettungskräfte vor Ort blieben gänzlich unverletzt. Für den Bahnverkehr hatte der Einsatz allerdings weitreichende Folgen. Für etwa eine Stunde musste die Feuerwehr den Verkehr unterbrechen – entsprechend kam es zu Verzögerungen.

