Schalldämpferhalter – Masimo

Schalldämpferhalter räumt auf!

Ein Schalldämpferhalter, ich muss gestehen, dass ich mich vor einigen Jahren gefragt habe, ob man einen solchen braucht. Nachdem der Schalldämpfer beim Trockenen das ein oder andere Mal umgekippt ist, befand ich: man braucht einen Schalldämpferhalter. Allerdings waren die ersten Modelle leider nur mit kurzer Lebensdauer gesegnet. Spröder Kunststoff, Tür etwas sportlicher geschlossen? So musste ich mich bald von meinem ersten Halter trennen. Aber Saujagd und Saustall koexistieren nur eingeschränkt über längere Zeit erfolgreich, man muss sein Werkzeug pflegen damit man im entscheidenden Moment perfekt vorbereitet ist.

Wozu den Masimo?

Ganz ohne Ordnung im Waffenschrank zu arbeiten ist somit definitiv keine Option. Lässt man den Dämpfer auf der Waffe, läuft Flüssigkeit in Waffe und Lauf, Geschoss- und Pulverreste reagieren mit dem Stahl und das hat üble Folgen. Auch das Mündungsgewinde fusioniert unter diesen Bedingungen mit dem Schalldämpfer zur schwer trennbaren Einheit. Das heißt, man muss den Dämpfer abnehmen und trocknen lassen. Um ihn dann im Waffenschrank aufzubewahren, bietet sich ein Schalldämpferhalter wie der Masimo an. Der Masimo wird aus extrem robustem PETG im 3D-Druckverfahren einzeln in Deutschland angefertigt. Was mich daran interessierte: Hält der Halter auch was aus? Die Antwort ist ja, der Schalldämpferhalter ist extrem robust und das auch bei hohen und niedrigen Temperaturen.

Schalldämpferhalter mit mächtig Halt

Die Magneten sind wirklich saustark und kleben mit einer Haltekraft von bis zu 5 Kilogramm (Modell S mit 2.5kg) an der Tür des Schranks. Der Test ergab, dass ich den Masimo nur mit großem Kraftaufwand von der Tür trennen konnte. Dennoch, er lässt sich an jeder beliebigen Stelle platzieren und sieht dabei auch noch schick aus. Griffige Oberfläche und schlichter, schicker Look passen ins Interieur eines jeden Stahlschranks. Auf der Rückseite ist der Halter mit schwarzem Moosgummi ausgerüstet, das ihn vor Verrutschen und den Schrank vor dem Verkratzen schützt.

Weitere Informationen zum Masimo sowie zu den einzelnen Modellen finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt