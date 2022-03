Die Driven Hunt von RWS – eine neue Drückjagdpatrone

Die RWS Driven Hunt – geballte Stoppwirkung

Am Stand der Firma RUAG präsentiert uns die Firma RWS eine gänzlich neue Patrone, die sich besonders an alle Drückjagdfans und Schwarzwildenthusiasten richtet. Ein monolithisches, nickelpatiertes Deformationsgeschoss mit breiter Hohlspitze und extrem gleichmäßigem Deformationsverhalten bietet die perfekten Vorraussetzungen für eine brutale Augenblickswirkung und extrem kurze Fluchtstrecken. Eigenschaften, die wir auf Drückjagd und Nachsuche schätzen und brauchen.

RWS Driven Hunt: Zahlen, Daten, Fakten

RWS bringt die neue Driven Hunt in den Kalibern .308 Winchester, .30-06 Springfield sowie .300 Winchester Magnum auf den Markt. Die Materialbeschaffenheit der Geschosse ist perfekt auf das jeweilige Kaliber abgestimmt und liefert in der Praxis sehr gute Ergebnisse. Das Geschossgewicht der .308 Win. beträgt 165 Grains, 10,7 Gramm also, die V0 liegt bei 800 m/s. Eine Patrone, die überall dort zuhause ist, wo es auf kurze Fluchtstrecken und eine hohe Schockwirkung ankommt. Einen Neuheit, die definitiv eine sehr gute Option für alle Waldjäger, Drückjagdfreunde und Nachsuchenführer ist.

