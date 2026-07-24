Wilderer tötet Reh und lässt es am Straßenrand liegen

Ein mutmaßlicher Fall von Jagdwilderei beschäftigt momentan die Polizei. Ein erschossenes Reh am Straßenrand deutet auf einen Wilderer hin. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Am vergangenen Montag (20. Juli 2026) meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. Im Rehlinger Ortsteil Sankt Stephan im Landkreis Aichach-Friedberg (Bayern) hat er ein totes Reh auf einem Grünstreifen gefunden. Die Polizei kann einen Abschuss bestätigen, der im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr und Montagmorgen um 9 Uhr erfolgt sein soll. War ein Wilderer am Werk?

Wilderei in Bayern: Wilderer tötet Reh am Straßenrand

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schließen die Beamten aus, dass das Reh von einem Jäger erlegt wurde. Stattdessen steht der Verdacht der Jagdwilderei im Raum. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lechauenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden.

Polizei ermittelt – und sucht Zeugen

Im Fall einer Verurteilung kommen auf den Wilderer empfindliche Geld- oder sogar Freiheitsstrafen zu. Denn bei der Jagdwilderei handelt es sich um eine Straftat nach § 292 StGB. Je nach Situation könnte der unbefugte Besitz einer Schusswaffe dazukommen.