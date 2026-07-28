Waldbrand in Italien: Hunderte Urlauber per Schiff evakuiert

Ein Waldbrand in Italien sorgte dafür, dass hunderte Menschen mit Schiffe evakuiert werden mussten. Inzwischen soll die Lage unter Kontrolle sein.

Peschici liegt im Südosten von Italien an der Adriaküste. Ein beliebtes Urlaubsziel, besonders zur derzeitigen Sommerzeit. Ein Waldbrand sorgt nun allerdings für große Sorgen. Mehr als 400 Urlauber und Strandbesucher mussten nun am vergangenen Sonntag (26. Juli 2026) mit Schiffen evakuiert werden.

Waldbrand in Italien: 400 Urlauber mit Schiffen evakuiert

Die Küstenwache erklärte die Situation der Presse gegenüber damit, dass der Seeweg die einzig umsetzbare Route für die Evakuierung war. Laut Bürgermeister sei die Lage rund um den Waldbrand inzwischen unter Kontrolle. An dem Einsatz beteiligt waren neben sechs Schiffen der Küstenwache auch drei Boote der italienischen Finanzpolizei sowie zehn private Schiffe.

Brand unter Kontrolle: Keine Gefahr für Anwohner und Häuser

Nach Angaben eines Sprechers gegenüber der Presse waren hunderte weitere Menschen noch auf Hilfe angewiesen. Obwohl der Waldbrand selbst also schnell unter Kontrolle gebracht wurde, dauerte der Einsatz noch mehrere Stunden an. Eine Gefahr für weitere Bürger oder die Wohnhäuser in der Stadt bestand demnach nicht. Informationen zu Verletzten gibt es ebenso keine.