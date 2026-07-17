Unfall in den Alpen: Steinbock rammt Frau in den Abgrund

Bei einer Wanderung in Italien wird eine junge Frau schwer verletzt. Die Wanderin ist gerade in Trentino in den Alpen unterwegs, als ein Steinbock sie 20 Meter in die Tiefe rammt. Ein Hubschrauber muss die Verunfallte retten.

In Trentino in den Alpen (Italien) kam es zu einem kuriosen Unfall bei einer Wanderung. Eine 26 Jahre alte Bergsteigerin wurde schwer verletzt. Ein Steinbock rammte die Frau, woraufhin sie einen etwa 20 Meter tiefen Hang hinab fiel. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

Unfall in den Alpen: Steinbock rammt Frau in Trentino in den Abgrund

Die Wander-Unfall ereignete sich am Albiolo-Gipfel auf rund 2900 Metern Höhe. Dieser befindet sich in der Nähe von Vermiglio, einer tretinischen Gemeinde. Die Wanderin und ihre 21-jähriger Begleiter wanderten am vergangenen Sonntagnachmittag (12. Juli 2026) gerade auf dem Berg, als aus einer Berghöhle plötzlich ein Steinbock heraus stürmte. Das Tier rammte die 26-Jährige den Hang hinab. Ihr Begleiter blieb dabei unversehrt und alarmierte Rettungskräfte.

Schwere Verletzungen: Bergsteigerin ins Krankenhaus gebracht

Ein Hubschrauber rückte an und brachte die Bergsteigerin in das Krankenhaus Cles. Berichten zufolge erlitt sie in Folge des Sturzes schwere Knöchel- und Bauchverletzungen. Den 21-Jährigen brachten weitere Einsatzkräfte vor Ort zurück zu seinem Auto.