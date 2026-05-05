Bär in See: Wandergruppe filmt Raubtier einige Meter entfernt

Eine Gruppe von Wanderern entdeckte bei einer Tour an einem See ein Raubtier: Ein Bär schwamm nicht unweit von ihnen im Wasser herum. Einer der Wanderer konnte das Tier filmen. Das Gebiet ist für Bärensichtungen bekannt.

Valle dei Laghi am Lago Santo in Trient in Italien – ein beliebtes Reiseziel für Wandergruppen. Als eine dieser Gruppen eigentlich für eine entspannte Tour am See unterwegs ist, gelingt es Daniela Sartore, ein Raubtier zu filmen. Zu sehen: EIn Bär, der seelenruhig im Wasser umherschwimmt. Das Video postete Sortare am 26. April auf Facebook.

Bär schwimmt in See umher: Wandergruppe filmt Raubtier

Die Begegnung läuft besonders gelassen ab: Keine Angriffe, stattdessen schwimmt der Bär ruhig im See umher. Auf den Aufnahmen ist dennoch zu hören, dass die Gruppe Sorge um eine direkte Begegnung mit dem Tier hat. Der Bär schenkt der Gruppe allerdings keine Beachtung, er schwimmt gelassen durch das kühle Nass.

Für die Gruppe stellt der Bär allem Anschein nach keine akute Gefahr dar. Dennoch behalten die Wanderer das Raubtier im Auge und halten ausreichend Abstand. Die Tour beendete die Gruppe schadlos und ohne weitere Auffälligkeiten. Die Region rund im die beiden Lamar-Seen, zu denen der Lago Santo gehört, gilt als “Area Orso”, was übersetzt “Bärengebiet” bedeutet. Wer hier wandert, weiß also: Hier können Bären unterwegs sein.

Bären in Italien: Verhaltensregeln beachten

Valle dei Laghi liegt im Norden von Italien, direkt zwischen den Dolomiten und dem Gardasee. Die Region ist geschmückt von vielen Seen, woher auch der Name Valle dei Laghi – zu deutsch Tal der Seen – kommt. Der Bär ist in der Region häufig unterwegs. Warnschilder weisen deutlich darauf hin, dass mit dem Raubtier zu rechnen ist. Begegnungen und Sichtungen sollen Besucher dennoch stets melden.

Bärenangriffe gelten grundsätzlich als selten. Dennoch sollten sich Besucher besonders in Bärengebieten an einige wichtige Verhaltensregeln halten. Dazu zählt unter anderem, die Tiere nicht zu erschrecken und diesen nicht selbstständig näher zu kommen.

Auch interessant