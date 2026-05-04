Wolfsangriff in Hessen? Existenzängste bei Schafhaltern

Im Lahn-Dill-Kreis kam es zu mehreren Schafsrissen. Proben weisen nun deutlich daraufhin, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist. Während geprüft wird, woher das Tier stammt, plagen den Schafhalter Existenzängste.

Die vermehrten Schafsrisse im Lahn-Dill-Kreis sind laut DNA-Analysen auf einen Wolf zurückzuführen. Das teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Hessenforst gegenüber der Presse mit. Beim Landesbetrieb Hessenforst ist das Wolfszentrum Hessen angesiedelt. „Im zweiten Schritt werden die Genetikproben nun weiter untersucht, um festzustellen, welches Individuum für die Risse verantwortlich ist“, erklärt der Sprecher. Diese Ergebnisse stünden derzeit allerdings noch aus.

Wolfsangriff in Hessen: DNA-Analysen sollen Klarheit bringen

Im April kam es bei Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis in drei aufeinanderfolgenden Nächsten zu Rissen. Neun tote Schafe wurden beim gleichen Schafhalter gefunden. Ein Wolfsberater hatte sich vor Ort ein genaues Bild gemacht und Proben genommen. Diese wurden im Labor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung untersucht.

Laut dem Sprecher stehe eine endgültige Feststellung, ob tatsächlich ein Wolf für die Risse verantwortlich war, noch aus. Dafür gibt es allerdings klare Anzeichen. Sollte sich dies bestätigen, könne der Schafhalter eine Ausgleichszahlung beantragen.

Wölfe in Hessen: Schafhalter plagen Existenzängste

Das Wolfszentrum hatte mit Blick auf Tierhaltung allerdings festgestellt, dass kein „ausreichender Grundschutz“ gegen Wolfsangriffe vorhanden gewesen sein soll. Im Gespräch mit dem „hr“ erkärte der Schafhalter allerdings, dass er das Gelände gar nicht wolfssicher einzäunen könne. Die Schafe und weitere Tiere kämen bei der Arbeit mit Kindern zum Einsatz, durch die Angriffe habe der Schafhalter nun Existenzängste. Er befürchte, dass Besucher sein Zentrum wegen des Wolfes meiden könnten.

Unklar ist, ob der Wolfsangriff auf ein Tier aus dem Rudel in Greifenstein zurückzuführen ist. Einige Tage zuvor wurden noch sieben weitere Schafe tot aufgefunden. Auch hier wartet man nach einer Probenentnahme nun auf Ergebnisse.

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