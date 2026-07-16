Homburg: Feuerwehr rettet Entenküken aus Schlossweiher

In Homburg im Saarpfalz-Kreis (Saarland) musste die Polizei ein Entenküken retten. Fast zwei Stunden versuchte die Feuerwehr, das Tier in den warmen Abendstunden aus einem Ablaufrohr zu befreien.

In Homburg brachte sich ein Entenküken in Schwierigkeiten – die Feuerwehr reagierte mit einem Einsatz, der zwei Stunden dauern sollte. Das Tier war am vergangenen Montagabend (13. Juli 2026) am Schlossweiher im Stadtteil Jägersburg in ein Ablaufrohr in Richtung der Minigolfanlage geraten. Die Feuerwehr berichtet im Nachhinein über den Vorfall. Demnach blieb das Jungtier in dem Rohr stecken und musste durch die Einsatzkräfte befreit werden.

Feuerwehr rettet Entenküken in Homburg

Die Feuerwehr entschied sich demnach dazu, die Ente mit Wasser aus dem Rohr zu spülen. Daraufhin fingen die Einsatzkräfte das Tier mit einem Kescher auf. Besonders schön: Das Küken konnte die Feuerwehr im Schlossweiher mit seiner Entenmutter vereinen.

Jungtier zurück bei der Mutter

Wie das Entenküken in das Rohr gelangte, ist bislang unklar. Möglicherweise versuchte das Jungtier, der momentanen Hitze auszuweichen und gelangte dabei in die Ablaufeinrichtung, aus der es sich selbst nicht befreien konnte.