Positive Nachrichten: Flüsse in Europa können freier fließen

Im vergangenen Jahr konnte Europa einen positiven Rekord aufstellen: Flüsse können wieder freier fließen. Für den Umweltschutz ist das ein Meilenstein.

Positive Nachrichten für die Flüsse in Europa: Im Jahr 2025 konnten 603 Hindernisse aus europäischen Flüssen entfernt werden. Damit konnte ein großer Beitrag für den Umweltschutz geleistet werden.

Flüsse in Europa: Über 600 Hindernisse für den Umweltschutz entfernt

Dämme, Wehre und Schleusen können ihren Nutzen haben. Für die Biodiversität und die örtlichen Habitate können diese Hindernisse in Flüssen allerdings ein großes Problem darstellen. Wie die „taz“ berichtet, verlieren Tiere und Pflanzen vermehrt ihren Lebensraum, wenn fließende Gewässer auf unnatürliche Weise zum Stehen kommen. Auch wenn einige Hindernisse unter anderem für die Gewinnung erneuerbarer Energie entstehen: Für viele Fische gehen Wanderwege verloren. Und auch der Fluss selbst gerät aus dem Gleichgewicht. Denn Sand, Kies und Nährstoffe, die für Flora und Fauna in der Region von großer Relevanz sein können, bleiben hinter Hindernissen gefangen.

Frei fließende Gewässer als Umwelt- und Hochwasserschutz: Europa plant mehr

Frei fließende Flüsse haben noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil. Bei Starkregen können sie das Wasser besser aufnehmen und verteilen. Überschwemmungen können dadurch reduziert werden.

Auf dem Erfolg aus dem vorherigen Jahr möchte sich die EU allerdings nicht ausruhen: Bis 2030 sollen 25.000 Kilometer Fluss wieder frei fließen können. Davon sind bislang 3.740 Kilometer erreicht. Ein weiter Weg also noch, der allerdings für besseren Hochwasser- und Umweltschutz gegangen wird.