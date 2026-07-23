Im Schwarzwald wurde ein weiterer Luchs ausgewildert. Außerdem weisen Spuren auf weiteren Luchsnachwuchs hin. Alles zu den neuen Erfolgen im Schwarzwald.

Im Schwarzwald lebt nun eine neue Luchskatze. Luchsdame “Luna” stammt ursprünglich aus der Slowakei. Im Rahmen des Wiederansiedlungsprojekts wurde sie in den Schwarzwald gebracht und dort freigelassen. Und es gibt weitere positive Nachrichten zum Luchs in der Region.

Der Luchs im Schwarzwald: Auswilderung und neuer Nachwuchs?

Nach Angaben des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums leben mit Luna derzeit zwölf Luchse im Schwarzwald. Erst im Juni machte das Projekt einen großen Erfolg öffentlich: Die erst zwei Jahre alte Luchsin “Elisabeth” bekam Nachwuchs. Nun gibt es Hinweis auf weitere Jungtiere: In einer ehemaligen Wurfhöhle der Luchsin “Verena” kam es zu Funden von Haaren eines Luchs-Jungen. Eine Bestätigung steht hier allerdings noch aus.

Raubtier nach Ausrottung wieder in Deutschland angesiedelt

Grundsätzlich gilt die Wiederansiedlung der Luchse als Erfolg für den Tierschutz. Das Tier war ab dem 19. Jahrhundert im Großteil von Europa ausgerottet. Die Heimkehr ist demnach ein Gewinn für die heimische Fauna. Allerdings steigen mit wachsender Population die Sorgen einer Tierhalter. Diese sorgen sich, dass der Luchs – der wie der Wolf ein Raubtier ist – sich beispielsweise vermehrt an Geflügelbeständen vergeht.