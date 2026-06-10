Lübeck: Tierrettungsaktion endet in Körperverletzung

Eine Tier-Rettungsaktion in Lübeck endete mit Ermittlungen wegen Verletzungen. Eine Frau, die einen Igel retten wollte, schlug nicht nur auf ein Taxi ein, sondern verletzte auch einen Fahrgast. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

Am Rande des Hansekulturfestivals in Lübeck spielten sich kuriose Szenen ab. Eine Frau soll gegen 2.45 Uhr am Sonntag (7. Juni 2026) einen Igel auf der Kanalstraße aufgehoben haben.

Frau hebt Igel hoch – und geht auf Taxi los

Was bislang wie ein relativ unscheinbarer Versuch wirkt, einen Igel zu retten, uferte laut Angaben der Polizei allerdings schnell aus. Polizeisprecher Philipp Jagelle erklärte, dass die Dame sich nach dem Aufheben des Tieres auf die Straße stellte und einem Taxi dadurch den Weg versperrte. „Nachdem die Fahrerin [des Taxis] gehupt hatte, soll die Frau mehrfach auf die Motorhaube geschlagen und gegen einen Kotflügel getreten haben“, schildert Jagelle laut “Lübecker Nachrichten”.

Polizei ermittelt wegen kuriosem Vorfall in Lübeck

Doch damit endet das kuriose Verhalten der Frau nicht. Ein Fahrgast des Taxis soll ausgestiegen sein, um die Situation aufzuklären. Daraufhin soll die Frau den 59-Jährigen angegriffen und dabei leicht verletzt haben. Danach sei die Frau in Richtung Hüxterdamm verschwunden. Die Polizei wurde verständigt, konnte die Dame samt Igel allerdings nicht ausfindig machen.

Die Polizei sucht nun nach der Frau. Die Zeugen schätzten diese auf etwa 40 Jahre. Dazu trug sie neben einer Leinenhose und einem blauen Oberteil blonde Haare mit Dreadlocks. Weitere Zeugen sind gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden, welches wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

(0451/1316145, [email protected]).

Dort wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelt.

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